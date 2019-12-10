Ксения Мишина и Снежана Егорова рассказали о токсичных отношениях

Актрисы вспомнили неудачные браки

Токсичные отношения сегодня не редкость. Многие женщины годами терпят ненадлежащее отношение, и звезды – не исключение. Что побудило актрису Олесю Жураковскую в свое время бежать от успешной жизни? На что и до сих пор жалуется Ксения Мишина? Об отношениях, которые разрушают жизнь, рассказали украинские знаменитости.

Олеся Жураковская

Актриса Олеся Жураковская долго молчала о том, что еще в молодости стала жертвой настоящей тирании. И только летом впервые решилась все рассказать в откровенном разговоре в программе "Зірковий шлях".

Еще в студенческие годы Жураковская была замужем за бизнесменом-мусульманином, который чрезмерно контролировал женщину и поднимал на нее руку. Тирана молодая женщина терпела в течение пяти лет, пока однажды просто не сбежала от мужа, забрав с собой только кошку.

Олеся Жураковская Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

"Это было довольно страшно. Мне не стыдно об этом говорить, я взрослая, я переросла тот момент, когда стыдно. Любая женщина может оказаться в такой ситуации. И это никак не связано с ее красотой или умом", – признается Олеся Жураковская.

Ксения Мишина

Столкнулась с тиранией в свои студенческие годы еще одна украинская актриса Ксения Мишина. Правда, сначала только моральной.

"Мне было стыдно изначально за это. А потом я поняла – боже, в нашей стране очень много таких женщин. И не с одним ребенком, а с тремя", – говорит Ксения.

Со старшим мужчиной-бизнесменом Ксения Мишина познакомилась как только поступила в театральный вуз в Киеве. Вскоре девушка забеременела от любимого, с которым собиралась прожить всю жизнь.

"Естественно это была любовь. Естественно", – признается звезда.

Дата свадьбы была назначена, ресторан заказан и гости приглашены. Однако к алтарю пара так и не дошла! Потому что как только Мишина сообщила любимому о своей беременности и переехала к нему жить, мужчину будто подменили.

"Все пошло просто наперекосяк, и для меня это было крайне удивительно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду", – вспоминает Мишина.

Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

На третьем курсе, взяв академ-отпуск, Ксения на седьмом месяце беременности сбежала от домашнего тирана в родной Севастополь. Казалось, молодая женщина пришла в себя и стала забывать своего обидчика, однако вскоре он ураганом снова ворвался в ее жизнь, чтобы нанести очередную травму.

"Был момент, когда спустя 4 года, сыночку 4 или 5 лет было, явился. В театр. В общем побил меня. Да. Непонятно за что. То есть в пьяном состоянии. Шел спектакль, я вышла со спектакля и меня просто спустили с лестницы. Ну и все, и человек пропал", – поделилась актриса.

И хотя с тех пор прошло уже несколько лет, Ксения Мишина до сих пор переживает за собственное спокойствие и за спокойствие своего сына Платона, которого воспитывает самостоятельно.

Снежана Егорова

А отношения нашей следующей звездной героини привели ее прямо в кабинет психолога! К тому же – не одного.

"Я пыталась несколько раз обратиться к психологам. В принципе, они были достаточно профессиональные люди. Но оказывалось, когда я начинала с ними общаться, у меня такое впечатление, что они пытались у меня взять консультацию", – вспоминает Снежана.

Это и не удивительно, ведь развод Снежаны Егоровой с шоуменом и писателем Антином Мухарским в 2015 стал таким токсичным и произвел столько шума, что, кажется, ни они сами, ни их дети, ни общество от такого шока не могут оправиться до сих пор!

"Я сделала этот кейс публичным осознанно. Потому что если бы я не стала говорить как публичная персона, законодательство бы не было изменено, так как эти темы были закрыты для общества", – заявила Егорова.

Напомним, сначала, по словам Мухарского, Егорова обвинила экс-супруга в измене с молодой любовницей и потребовала алиментов почти на 2 миллиона гривен единоразовой выплаты, которая принадлежала женщине по условиям договора. Тогда мужчина жаловался: у него описали все имущество. Это, вместе с травлей в СМИ и невозможностью видеть детей, привело к сердечному приступу. Антин не выдержал и вместо громких заявлений написал книгу, в которой откровенно рассказал об алкоголизме своей экс-жены и о ее жестоком отношении к детям. Однако, вместо того, чтобы расставить все точки над "і", это привело только к еще большему скандалу, который закончился эмиграцией Мухарского.

Снежана Егорова Фото: facebook.com/snezhana.egorova

И хотя сейчас они уже выстроили юридические отношения, к нормальным человеческим – пока так и не дошли... А в недавнем разговоре с нашей журналисткой Егорова искренне и откровенно призналась: больше в их с Мухарским разводе пострадали их дети.

Я очень надеюсь, что когда они вырастут, они смогут ему простить эти годы лишений и походов в суд, и то, что мы никуда не могли уехать очень много лет. По крайней мере, я их воспитываю как людей, которые знают, что прощение – это ты делаешь, в первую очередь, для себя и своего внутреннего состояния и гармонии.

Ранее мы также писали, что Снежана Егорова рассказала о потере ребенка от Антина Мухарского.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.