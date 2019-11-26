Ксения Мишина и Женя Кот победили в "Танцях з зірками": ТОП-5 лучших выступлений пары

Подборка самых запоминающихся номеров победителей шоу

Ксения Мишина и Женя Кот Фото: instagram.com/misha.k.ua

24 ноября завершилось самое популярное в Украине танцевальное шоу "Танці з зірками 2019". Победу в этом сезоне одержала одна из самых эмоциональных и страстных пар проекта – Ксения Мишина и Женя Кот.

За 14 эфиров звезда "Крепостной" Ксения Мишина и Женя Кот станцевали фокстрот, танго, вальс, джаз, хип-хоп, джаз-модерн, джайв, румбу, самбу и фристайл. А сама актриса ни раз признавалась, что до участия в проекте совсем не умела танцевать. Но это не помешало ей завоевать кубок и стать лучшей парой проекта.

Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить ТОП-5 самых красивых выступлений победителей за весь проект, которые набрали в YouTube больше всего просмотров.

Ксения Мишина и Женя Кот – фокстрот

Ксения Мишина и Женя Кот – джаз-модерн

Ксения Мишина, Женя Кот и Тина Кароль – фристайл

Ксения Мишина и Женя Кот – танго

Ксения Мишина и Женя Кот – венский вальс

Отметим, что недавно Ксения Мишина прокомментировала победу в "Танцях з зірками". Также узнайте, что известно об актрисе и ее личной жизни.

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