Ксения Мишина и Женя Кот победили в "Танцях з зірками": ТОП-5 лучших выступлений пары
Подборка самых запоминающихся номеров победителей шоу
24 ноября завершилось самое популярное в Украине танцевальное шоу "Танці з зірками 2019". Победу в этом сезоне одержала одна из самых эмоциональных и страстных пар проекта – Ксения Мишина и Женя Кот.
За 14 эфиров звезда "Крепостной" Ксения Мишина и Женя Кот станцевали фокстрот, танго, вальс, джаз, хип-хоп, джаз-модерн, джайв, румбу, самбу и фристайл. А сама актриса ни раз признавалась, что до участия в проекте совсем не умела танцевать. Но это не помешало ей завоевать кубок и стать лучшей парой проекта.
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Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить ТОП-5 самых красивых выступлений победителей за весь проект, которые набрали в YouTube больше всего просмотров.
Отметим, что недавно Ксения Мишина прокомментировала победу в "Танцях з зірками". Также узнайте, что известно об актрисе и ее личной жизни.
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