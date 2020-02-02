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Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

Актриса рассказала, общается ли она с ведущим

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Ксения Мишина
Ксения Мишина
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала победительницей проекта "Танців з зірками" у интервью "Сітському життю" прокомментировала слухи о романе с Владимиром Остапчуком. Напомним, что в декабре телеведущего заметили в компании Мишиной в Вене.

Елена Войченко, с которым расстается Владимир Остапчук назвала причину разрыва, смотрите подробности:

"Это лишь буквы и все! Нет фотографий, ничего. Это очень смешно. Мне кажется, что зритель все это понимает, что это просто желтая пресса, странная информация. Откуда, для чего и почему, я вообще не понимаю", – отметила актриса.

Ксения Мишина и Владимир Остапчук
Ксения Мишина и Владимир Остапчук
Фото: Instagram.com

Также Ксения прокомментировала, общалась ли об этом с Владимиром: "Я просто бросила в Instagram скрин, и он такой: "Ха-ха-ха", и все. Он даже ничего не прокомментировал, только мне прислал смайлики.

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Напомним, на фоне информации о разводе телеведущего Владимира Остапчука со своей супругой появились слухи о его возможном романе с актрисой Ксенией Мишиной. Однако артистка все слухи отрицает. Сам же Владимир пока никак не отреагировал на это. Пока что продолжается активная стадия развода. Супруга Остапчука назвала одни причины расставания, а вот Владимир – совершенно другие.

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