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Ксения Пунтус выпала из окна в Москве: модель сделала первое заявление

Модель опровергла слухи об инциденте в квартире внука Никиты Михалкова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Ксения Пунтус
Ксения Пунтус
Фото: instagram.com/k_ksusha

11 января российская модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова – Андрея Бакова. Сначала все подозревали, что 19-летний парень замешан в несчастном случае, но позже модель пришла в сознание и заявила, что является девушкой Андрея Бакова уже полтора месяца. Она часто сидит на подоконнике в его квартире с планшетом. В тот вечер Ксения употребила много алкоголя и сделала то же самое. В результате девушка сорвалась и выпала из окна.

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Более того, Андрея вызвали следователи на допрос. Но парень снова придерживался первоначальной версии и заявил, что во время падения Ксении из окна он спал и ничего не слышал. Сама же модель опубликовала первый пост в Instagram после несчастного случая. По ее словам, со внуком именитого режиссера у нее прекрасные отношения. Она попросила больше не спекулировать на эту тему и не обвинять ее возлюбленного в том, что случилось. По словам Ксении, в прессе было много выдумок, а ее подруга Алеся дезинформировала общество.

"Спешу вас огорчить, писатели – фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было... А еще не было никаких машин, слежек какого-то Никиты ( это вообще непонятно кто ) кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся в своих постах. Так же речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей – чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами... Весь инцидент – нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь", – написала Ксения.

Напомним, 11 января в центре Москвы из окна выпала российская модель Ксения Пунтус. 21-летней знаменитости сделали операцию. У модели диагностировали вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму.

Ранее мы также писали, что известную модель-трансгендера нашли повешенной.

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