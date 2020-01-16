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Ксения Пунтус загадочно выпала из окна: модель рассказала, что на самом деле произошло в тот день

Российская модель дала показания следователям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Российская модель Ксения Пунтус
Российская модель Ксения Пунтус
Фото: instagram.com/k_ksusha

11 января российская модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова – Андрея Бакова. При этом обстоятельства несчастного случая достоверно известны не были. По словам подруги Пунтус, девушку избили на вечеринке, которую организовал Баков, а затем выбросили из окна третьего этажа.

Смотрите также видео о том, как обезопасить детей от падения из окна:

Сам же внук Михалкова на допросе заявил, что в момент падения спал и ничего не видел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Кроме того, Ксении Пунтус уже стало лучше и она тоже дала показания следователям. Модель заявила, что является девушкой Андрея Бакова уже полтора месяца и часто сидит на подоконнике в его квартире с планшетом. В тот вечер Ксения употребила много алкоголя и сделала то же самое. В результате девушка сорвалась и выпала из окна. Пунтус подтвердила слова Бакова, заявив, что парень спал.

Ксения Пунтус выпала из окна
Ксения Пунтус выпала из окна
Фото: instagram.com/k_ksusha

Напомним,11 января в центре Москвы из окна выпала российская модель Ксения Пунтус. 21-летней знаменитости сделали операцию, но она все же находится в тяжелом состоянии. У модели диагностировали вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму.

Ранее мы также писали, что известную модель-трансгендера нашли повешенной.

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