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Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Телеведущая призналась, что в разводе виноваты оба

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:21
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая официально заявила о расставании с мужем Максимом Виторганом, назвала истинную причину расставания. Звезда призналась, что не чувствовала постоянной заботы и внимания от мужа. Об этом Собчак рассказала в эфире передачи на одном из российских телеканалов.

Ксения Собчак прокомментировала слухи о разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак прокомментировала слухи о разводе с Максимом Виторганом
Фото: Instagram

"Если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина", – отметила Собчак, добавив, что они с мужем не смогли справиться с этой задачей. 

Собчак признала, что нельзя разлюбить в один день. "В какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигуди пришла, огрызнулась… Это начинает накапливаться и съедать", – пояснила Ксения.

Собчак считает, что необходимо иметь смелость признаться себе в том, что отношения изжили себя и обладать достаточной мудростью для того, чтобы сохранить теплые чувства к друг другу. Однако, телеведущая не стала рассказывать о своей связи с режиссером Константином Богомоловым.

Отметим, что Максим Виторган также прокомментировала расставание с Ксенией.

Напомним, недавно  Ксения Собчак засветилась в компании с Константином Богомоловым, с которым ей приписывают роман. Вместе они побывали на выставке "ДАУ" в Париже. 

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Источник: Сегодня
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