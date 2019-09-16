Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ксения Собчак похвасталась оригинальным презентом на свадьбу: фото

Телеведущей подарили сертификат на роды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:16
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В пятницу, 13 сентября, одна из самых популярных телеведущих России Ксения Собчак сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Свадебное торжество получилось весьма оригинальным, начиная от пригласительных листовок до праздничного кортежа – черного катафалка с надписью: "Пока смерть не разлучит нас".

Почему с Ксенией Собчак не хотят сотрудничать фотографы, смотрите в сюжете:

Исходя из того, что молодожены креативно подошли к вопросу организации свадьбы, гости также не отставали в оригинальных подарках. Одним из них Ксения Собчак похвасталась в Instagram-stories, опубликовав фото сертификата на роды. Подарок с намеком звездной невесте преподнес знаменитый акушер-гинеколог Марк Курцер.

Скриншот из соцсети

"Спасибо, обязательно воспользуюсь", — поблагодарила Собчак гинеколога. Но уточнила, что пока ей не нужен такой подарок.

Читайте также:
Ксения Собчак показала эротические танцы на собственной свадьбе: видео (18+)

Отметим, что своего первого ребенка от экс-супруга и актера Максима Виторгана Ксения родила именно в этой клинике, где на свет появляются дети знаменитых российских персон.

К слову, такой подарок лишь подогрел слухи о второй беременности Ксении Собчак. До этого поклонники заподозрили ведущую в интересном положении из-за опубликованных кадров с округлившимся животиком.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались: фото Собчак вышла замуж за Богомолова: поклонники напуганы "траурным" декором Свадьба Ксении Собчак: появилось фото звездной невесты
свадьба шоу-бизнес Ксения Собчак Константин Богомолов
Реклама

Новости партнеров

Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Неофициально: у Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Неофициально: у Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer

Популярные статьи

Сегодня, 18:50Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Сегодня, 15:03Шоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Сегодня, 13:33Техно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

Сегодня, 12:55Fun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Сегодня, 11:05Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

Вчера, 11:21Шоу-бизнес

Анатасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

14 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 сентябряШоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

14 сентябряШоу-бизнес

"Держись, солнце наше": Андрей Разин подтвердил страшную болезнь Заворотнюк

14 сентябряШоу-бизнес

СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому

14 сентябряFun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 сентябряFun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

Новости партнеров

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?