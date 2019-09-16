Ксения Собчак похвасталась оригинальным презентом на свадьбу: фото

Телеведущей подарили сертификат на роды

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В пятницу, 13 сентября, одна из самых популярных телеведущих России Ксения Собчак сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Свадебное торжество получилось весьма оригинальным, начиная от пригласительных листовок до праздничного кортежа – черного катафалка с надписью: "Пока смерть не разлучит нас".

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Исходя из того, что молодожены креативно подошли к вопросу организации свадьбы, гости также не отставали в оригинальных подарках. Одним из них Ксения Собчак похвасталась в Instagram-stories, опубликовав фото сертификата на роды. Подарок с намеком звездной невесте преподнес знаменитый акушер-гинеколог Марк Курцер.

Скриншот из соцсети

"Спасибо, обязательно воспользуюсь", — поблагодарила Собчак гинеколога. Но уточнила, что пока ей не нужен такой подарок.

Отметим, что своего первого ребенка от экс-супруга и актера Максима Виторгана Ксения родила именно в этой клинике, где на свет появляются дети знаменитых российских персон.

К слову, такой подарок лишь подогрел слухи о второй беременности Ксении Собчак. До этого поклонники заподозрили ведущую в интересном положении из-за опубликованных кадров с округлившимся животиком.

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