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Ксения Собчак в Киеве высказалась об аннексии Крыма

Российская журналистка продолжает считать, что украинцы и россияне – братские народы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская ведущая Ксения Собчак, которая развелась с Максимом Виторганом и больше не скрывает отношения с Константином Богомоловым, приехала в Киев. В эфире радио НВ Ксения Собчак прокомментировала аннексию Крыма. Телеведущая заявила, что Крым должен быть возвращен, так как Россия нарушила международные договоренности.

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"Мы братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти какой-то позитивный выход, кроме как "отдайте Крым". Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен. Он был бы, на мой взгляд, самый правильный, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен. Я считаю, что Россия нарушила международные договоренности, что, конечно, эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум, понятно, что это вопрос сложный, понятно, что там огромное количество русскоязычного населения", – считает Ксения Собчак.

Ранее мы также писали, что Максим Виторган неожиданно для всех защитил Ксению Собчак перед хейтерами.

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