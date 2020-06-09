Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым: "Сейчас сидит над обломками своей жизни"

Телеведущая заявила, что поступку актера нет оправдания

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала огромный пост в Instagram, в котором высказалась о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Напомним, что 8 июня знаменитость в состоянии алкогольного опьянения пересек двойную сплошную и влетел на встречной полосе в фургон. В результате травм погиб 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров.

Актер Михаил Ефремов Фото: instagram.com/artist.efremov

Ксения отметила, что поступку артиста нет оправдания, а алкоголизм – зло для людей. Но также Собчак не обошла тему осуждений и хейтерства. Она заявила, что потребность многих людей – осуждать окружающих.

"Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову... Я ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм – зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе... Неделю назад все эти люди с "прекрасными лицами" дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди "страшно осуждают" Ефремова", – написала Ксения Собчак.

Напомним, что смертельную аварию с Михаилом Ефремовым уже прокомментировали его дочь, супруга и звездные коллеги.

На данный момент возле дома актера дежурят медики из-за ухудшения его состояния. Михаил из-за алкогольного опьянения не явился на первичный допрос, поэтому сейчас с ним работают полицейские.

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