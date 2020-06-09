Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым: "Сейчас сидит над обломками своей жизни"

Сегодня, 16:42

Телеведущая заявила, что поступку актера нет оправдания

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала огромный пост в Instagram, в котором высказалась о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Напомним, что 8 июня знаменитость в состоянии алкогольного опьянения пересек двойную сплошную и влетел на встречной полосе в фургон. В результате травм погиб 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: instagram.com/artist.efremov

Ксения отметила, что поступку артиста нет оправдания, а алкоголизм – зло для людей. Но также Собчак не обошла тему осуждений и хейтерства. Она заявила, что потребность многих людей – осуждать окружающих.

"Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову... Я ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм – зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе... Неделю назад все эти люди с "прекрасными лицами" дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди "страшно осуждают" Ефремова", – написала Ксения Собчак.

Напомним, что смертельную аварию с Михаилом Ефремовым уже прокомментировали его дочь, супруга и звездные коллеги.

На данный момент возле дома актера дежурят медики из-за ухудшения его состояния. Михаил из-за алкогольного опьянения не явился на первичный допрос, поэтому сейчас с ним работают полицейские.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Михаилу Ефремову трижды вызывали скорую помощь: в каком состоянии находится актер Смертельное ДТП с Ефремовым: реакция дочери, жены и пользователей Сети Директор театра "Современник" отреагировал на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
авария ДТП актер шоу-бизнес Ксения Собчак Михаил Ефремов
Реклама

Новости партнеров

Подробиці допиту винного у смертельній ДТП у Москві Єфремова
Подробиці допиту винного у смертельній ДТП у Москві Єфремова
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких

Популярные статьи

Сегодня, 14:27Food

Как приготовить сорбет в домашних условиях: лучшие рецепты

Сегодня, 11:15Fun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

Сегодня, 08:22Техно

Таинственные радиопослания из космоса озадачили ученых

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

Вчера, 19:16Travel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

Вчера, 12:30Food

Идея для пикника: фаршированный багет в итальянском стиле

Вчера, 11:00Food

Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Вчера, 05:05Fun

8 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

Троица: значение, традиции и приметы праздника

7 июняEvents

Поздравления с Троицей-2020 в СМС и коротких стихах

7 июняEvents

Троица-2020: что можно, а что нельзя делать в праздник

7 июняFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

7 июняEvents

Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

6 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Новости партнеров

Всплыли скандальные подробности из бурной молодости Ани Лорак
Всплыли скандальные подробности из бурной молодости Ани Лорак
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Тоня Матвієнко розповіла про домагання лікаря
Тоня Матвієнко розповіла про домагання лікаря
Не узнать: как звёзды выглядели на своём выпускном
Не узнать: как звёзды выглядели на своём выпускном
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять