Ксению Собчак подозревают в беременности: фотофакт

Ведущая появилась на мероприятии с округлившимся животом

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксению Собчак, которая в сентябре обвенчалась с Константином Богомоловым, подозревают в беременности. На днях известная ведущая появилась на одном из светских мероприятий с округлившимся животом. Сама Ксения слухи о возможной беременности пока не комментирует.

О свадьбе Ксении Собчак смотрите в сюжете:

Беременна ли Ксения Собчак на самом деле? В сети появилось видео, на котором можно заметить увеличившийся живот Ксении Собчак. Опубликовано оно Telegram-каналом "Только никому...".

Ксения пришла на ивент в молочном тренче и платье в тон. Ее засняли сбоку, потому на видео отчетливо заметно, как из-под верхней одежды звезды выпирает достаточно заметный живот.

Ксения Собчак беременна? | Скриншот из видео

В социальных сетях принялись активно обсуждать положение Собчак. Некоторые списывают это всего лишь на лишний вес звезды.

К слову, когда Ксения Собчак объявила о свадьбе с Константином Богомоловым, в сети начали распространяться слухи, что журналистка выходит замуж по причине беременности. Тогда ведущая прокомментировала догадки поклонников так: "Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда".

Ксения добавила, что "свадьбы по залету" – "это вообще как-то грустно", и "есть в этом какая-то безысходность".

Ранее экс-супруг Собчак Максим Виторган появился на публике с 28-летней возлюбленной.

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