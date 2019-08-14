Ксению Собчак заподозрили в беременности: видео
Ведущая новым видео подогрела слухи о беременности
После публичного признания российского режиссера Константина Богомолова в любви знаменитой ведущей, Ксению Собчак заподозрили в беременности.
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На опубликованном в Instagram видео Ксения Собчак позирует в бежевом халате с кружевом и, на первый взгляд, ничего необычного в этом нет. Но внимательные подписчики разглядели округлившийся животик и теперь подозревают Ксению во второй беременности. Ко всему, слухи о свадьбе российской звезды и режиссера подогрели интерес поклонников к звездной паре.
Отметим, что Собчак как раз находится со своим новым возлюбленным Константином на отдыхе в Италии.
"Ловлю счастье", — коротко написала под видео Ксения Собчак.
Напомним, ранее поклонники известной телеведущей Ксении Собчак предположили, что знаменитость ждет второго ребенка. Поводом для слухов и догадок послужило новое фото Собчак, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.
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