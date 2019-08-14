Ксению Собчак заподозрили в беременности: видео

Ведущая новым видео подогрела слухи о беременности

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

После публичного признания российского режиссера Константина Богомолова в любви знаменитой ведущей, Ксению Собчак заподозрили в беременности.

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На опубликованном в Instagram видео Ксения Собчак позирует в бежевом халате с кружевом и, на первый взгляд, ничего необычного в этом нет. Но внимательные подписчики разглядели округлившийся животик и теперь подозревают Ксению во второй беременности. Ко всему, слухи о свадьбе российской звезды и режиссера подогрели интерес поклонников к звездной паре.

13 Авг 2019 в 5:11 PDT INSTAGRAM (@xenia_sobchak)

Отметим, что Собчак как раз находится со своим новым возлюбленным Константином на отдыхе в Италии.

"Ловлю счастье", — коротко написала под видео Ксения Собчак.

Напомним, ранее поклонники известной телеведущей Ксении Собчак предположили, что знаменитость ждет второго ребенка. Поводом для слухов и догадок послужило новое фото Собчак, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

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