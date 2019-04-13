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Кто бы мог подумать: Тина Кароль рассказала о своем увлечении

Украинская певица призналась, какое занятие действительно приносит ей удовольствие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники Тины Кароль, которая недавно произвела фурор новым образом, привыкли видеть ее на светских мероприятиях, сцене или в популярных тв-шоу, однако сама певица любит проводить время в тишине и спокойствии. Об этом звезда сама недавно призналась, и даже показала, на что тратит свободное от работы время.  

Так, на фан-странице Тины Кароль в Instagram появился небольшой ролик, в котором Кароль демонстрирует свой огород. Певица призналась, что неравнодушна с садоводству и даже похвасталась собственной системой полива. Неожиданно, не так ли? 

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

"Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы, а вот мой огород. И мы готовы к новому сезону, к новым плодам, вот так мы построили систему полива, кому интересно, берите пример. Очень радуюсь из-за этого. Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют", – делится Тина в минутном видео. 

Подписчики артистки были приятно удивлены ее увлечением и пожелали звездной хозяйке хорошего урожая. "Ухты! Удивила!", "И даже сама на грядках...?", "Умничка, хозяюшка!", "Вау, та Ви ще й справжня Газдиня! Хорошого Вам врожаю!", – пишут в комментариях пользователи. 

Напомним, что ранее Тина Кароль и группа "Бумбокс" презентовали клип на песню "Безодня", которая стала их первой совместной работой. Идея неожиданного творческого тандема принадлежит лидеру группы Андрею Хлывнюку. 

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