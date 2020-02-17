Кто должен представить Украину на Евровидении-2020: мнение Андрея Данилко

Андрей Данилко назвал своих фаворитов Нацотбора на Евровидение-2020

Андрей Данилко назвал фаворитов Нацотбора на Евровидение-2020 Видео: телеканал "Украина"

В прошлую субботу, 15 февраля, состоялся второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020", и уже известен полный список финалистов конкурса. В Сети активно обсуждают артистов, которые будут бороться за право представлять Украину на международной арене. Один из членов жюри украинского Нацотбора Андрей Данилко назвал своих фаворитов.

Так, Андрей Данилко поделился собственным рейтингом артистов, которые могут достойно представить Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме. На первом месте GO-A – группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв; на втором – фаворитка Нацотбора, певица и бандуристка KRUТЬ. Третья позиция у KHAYAT, который выступает в жанре инди-поп, сочетая с ним народные мотивы и современный саунд.

Андрей Данилко Фото: пресс-служба

"Это GO-A, KRUТЬ и третий KHAYAT. Для меня поп-фольк ближе, хотя я такое не слушаю. Вот идут страны – и опа – я могу определить Украину", – говорит Данилко.

Андрей Данилко также добавил: в случае, если зрители выберут David Axelrod – за него жюри краснеть не придется. На его стороне вокальные данные и хорошая песня. Однако стоит отметить, что вокруг имени David Axelrod в Сети разгорелся скандал. Экс-продюсер артиста Анжелика Буркина утверждает, что он должен ей немалую сумму и именно поэтому сменил имя. Супруга David Axelrod Елена Мозговая резко ответила на обвинения женщины.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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