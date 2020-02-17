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Кто должен представить Украину на Евровидении-2020: мнение Андрея Данилко

Андрей Данилко назвал своих фаворитов Нацотбора на Евровидение-2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:34
Андрей Данилко назвал фаворитов Нацотбора на Евровидение-2020
Видео: телеканал "Украина"

В прошлую субботу, 15 февраля, состоялся второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020", и уже известен полный список финалистов конкурса. В Сети активно обсуждают артистов, которые будут бороться за право представлять Украину на международной арене. Один из членов жюри украинского Нацотбора Андрей Данилко назвал своих фаворитов.

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Так, Андрей Данилко поделился собственным рейтингом артистов, которые могут достойно представить Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме. На первом месте GO-A – группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв; на втором – фаворитка Нацотбора, певица и бандуристка KRUТЬ. Третья позиция у KHAYAT, который выступает в жанре инди-поп, сочетая с ним народные мотивы и современный саунд.

Андрей Данилко
Андрей Данилко
Фото: пресс-служба

"Это GO-A, KRUТЬ и третий KHAYAT. Для меня поп-фольк ближе, хотя я такое не слушаю. Вот идут страны – и опа – я могу определить Украину", – говорит Данилко.

Андрей Данилко также добавил: в случае, если зрители выберут David Axelrod – за него жюри краснеть не придется. На его стороне вокальные данные и хорошая песня. Однако стоит отметить, что вокруг имени David Axelrod в Сети разгорелся скандал. Экс-продюсер артиста Анжелика Буркина утверждает, что он должен ей немалую сумму и именно поэтому сменил имя. Супруга David Axelrod Елена Мозговая резко ответила на обвинения женщины.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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