"Кто еще не видел": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

Подписчики раскритиковали Настю Каменских за обилие откровенных фото

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая недавно рассказала о предпочтениях в постели, опять взбудоражила сеть откровенным фото. В этот раз артистка превзошла себя и полностью обнажилась.

На своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует без одежды. На самом деле, на снимке певица прикрыла интимные части тела одеялом. Более того, таким образом Настя Каменских хотела еще раз напомнить о недавно вышедшем клипе на песню "Попа как у Ким", но подписчики все равно раскритиковали артистку за откровенное фото.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Вместо комплиментов, Настя Каменских получила шквал критики от подписчиков, которые считают, что певица слишком часто публикует откровенные фото: "Оденьтесь", "Это уже деградация, неужели больше нечего показать, кроме п*пы?", "Мда... Все уже видели".

К слову, не так давно Настя Каменских опубликовала фото, после которого подписчики решили, что певице пора худеть.

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