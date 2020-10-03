День учителя 2020: кто из звезд и публичных людей работал учителем

Джоан Роулинг преподавала английский язык, как и Владимир Остапчук

Не все люди сразу могут найти себе профессию по душе. Знаменитости – не исключение. Многие из них пробовали себя в различных сферах деятельности, в том числе и в работе учителем. Ко Дню учителя-2020 Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку знаменитостей, жизнь которых однажды была связана с преподаванием.

Джоан Роулинг – учительница английского

Писательница Джоан Роулинг Фото: Getty Images

В 1982 году Роулинг не смогла поступить в Оксфордский университет. Вместо него будущая писательница получила специальность преподавателя французского и английского языков в более скромном Эксетерском университете.

Джоан долгое время не могла найти себя в Англии, поэтому переехала в Португалию и там устроилась на работу преподавательницей английского языка. Днем она писала свой первый роман о Гарри Поттере в местных кафе, а по вечерам преподавала для учеников разных возрастов.

Писательница признавалась, что больше всего ей нравилось учить подростков 14-17 лет, из-за их уверенного и честного взгляда на мир.

Барак Обама – профессор права, политики и истории

Барак Обама Фото: AFP

Барак Обама, 44-й президент США, работал профессором юридического факультета Чикагского университета в 1992 году. Он преподавал курсы по праву, политике и истории, регулярно дискутируя со студентами на темы расизма и сексизма. Что в те времена считалось достаточно смелым решением.

Перед студенческой аудиторией будущий президент совершенствовал свое красноречие, убедительность речей и навыки ведения дебатов.

Стивен Кинг – учитель английского языка

Стивен Кинг Фото: Instagram

До того как найти своего первого издателя, Стивен Кинг преподавал английский язык в течение двух лет. Кроме этого он работал в химчистке, и еще на нескольких работах.

Стивен любил преподавать и пытался научить своих студентов оригинально мыслить и писать короткие рассказы. Один из его учеников тепло отозвался о Кинге: "Он был потрясающим учителем, много комментировал наши работы и проявлял заинтересованность в успехе каждого".

Хью Джекман – учитель английского языка и физкультуры

Хью Джекман Фото: Getty Images

В 1987 году голливудский актер впервые поехал из Австралии в Британию и преподавал там английский язык в престижной школе города Аппингем.

"18-летний австралиец, обучающий английскому кучку английских деток. Я думал: если бы я платил за это обучение, я был бы очень раздражен", – вспоминал об этом моменте актер.

Позже Джекман устроился учителем физкультуры, а в 2013 году даже узнал своего бывшего ученика в одном из репортеров на красной дорожке.

Владимир Остапчук – учитель английского языка

Шоумен Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, родился в городе Умань. Там же будущий артист получил высшее филологическое образование, а именно – в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины.

Перед тем, как понять, чем бы он действительно хотел заниматься по жизни, Владимир какое-то время работал преподавателем английского языка.

Потап – учитель физкультуры

Потап Фото: instagram.com/realpotap

Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) получил образование учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже он работал учителем физкультуры в школе.

Артист вспоминает забавную историю из его прошлого: когда Потапу было 19 лет, он проходил практику в школе, где училась экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос.

Рэпер признался, что она была самой красивой девочкой в классе, а ее одноклассники даже угрожали Потапу убить его, если он не перестанет на нее смотреть.

Мария Бурмака – учительница украинского языка и литературы

Мария Бурмака Фото: instagram.com/mariaburmaka

Украинская певица Мария Бурмака родилась в Харькове в семье преподавателей. Она решила пойти по стопам родителей и получила образование преподавателя украинского языка и литературы, окончив филологический факультет Харьковского университета.

Однако, еще в студенческие годы Мария начала писать песни, позже совмещая создание музыки и работу ведущей на телевиденье.

Виктор Бронюк – учитель рисования и истории

Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк Фото: пресс-служба

Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк, прежде чем стать сценическим исполнителем, искал себя в живописи. Он с детства мечтал стать художником и окончил Барское педагогическое училище по специальности изобразительного искусства, после чего мог преподавать эту дисциплину.

А позже, по совету родителей, выучился на преподавателя истории в Винницком государственном педагогическом университете. После учебы Виктор некоторое время работал в управлении семьи и молодежи Винницкого городского совета.

Напомним, ранее жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации: "Он столько лет был геем". Также ранее Владимир Остапчук и Кристина Горняк объявили дату свадьбы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться