Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в шоу-бизнесе

Екатерина Кухар крестила дочку Натальи Холоденко

В начале осени гимнастка Лилия Подкопаева отметила первый день рождения своей младшей дочери Эвелины. Но если у старших детей олимпийской чемпионки крестные мамы – звездные певицы Ани Лорак и Мика Ньютон, – то Эвелину окрестили не публичные друзья семьи.

По случаю крестин дочери Подкопаевой, программа "Зірковий шлях" решила разобраться, кто кому кум в украинском шоу-бизнесе.

Лилия Подкопаева с младшей дочерью Фото: instagram.com/podkopayeva_official

В начале 2020-го окрестила свою первую и единственную дочь певица Наталка Карпа. Крестным папой Златы стал солист группы "Антитела" – Тарас Тополя.

"Он в принципе один из создателей нашего брака и друг нашей семьи", – поделился муж Карпы, герой АТО Евгений Терехов.

Тарас Тополя Фото: instagram.com/tarastopolia

Год назад, в ноябре, Наталья Холоденко окрестила дочь Вивьен. Психолог выбрала две пары крестных родителей. Одним из крестных отцов девочки стал комик Юрий Ткач.

"У меня была договоренность с Юрой, у кого первого появится ребенок, тому его и крестят", – рассказала Холоденко.

А вот крестной мамой Вивьен и кумой Юры стала балерина Екатерина Кухар, которая на протяжении всей церемонии крещения волновалась за здоровье ребенка.

"Единственное, о чем я все время думала, это о том холоде, который был в церкви. Когда зайку маленькую раздели, мне так хотелось ее укрыть, укутать", – вспоминает Екатерина.

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

В ноябре прошлого года крестным стал и рэпер Потап. Он крестил сына Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей – Ивана. А вот его жена Настя Каменских, как оказалось, кума певца и продюсера Гены Витера.

Потап, Юрий Горбунов и Катя Осадчая Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Однако, накануне крестин журналисты распространили информацию о том, что Гену и Настю связывают романтические отношения.

"Когда первый раз вышла эта информация в Сети, мне звонит Потап и говорит: "Гена, я не понял, что это?". Я еще не видел публикации, мне прислали эту желтую прессу, а там: "Настю застукали выходящую с Геной из его дома", – рассказал Витер.

А во время этой встречи как раз обсуждали подготовку к крестинам. Журналисты об этом не знали, и назвали Гену отцом ребенка, которого якобы тайно родила Настя Каменских.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Несколько лет назад ходили слухи и о романе Макса Барских и экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой. Поговаривали, что артист является отцом новорожденного сына певицы. Однако Барских эксклюзивно признался "Зірковому шляху", что он просто окрестил сына Милы – Мартина.

В этом году на день рождения певец подарил двухлетнему крестнику игрушечный электрокар. "Ему сначала он понравился, он на него сел и нажал кнопку для заведения мотора. Но когда мотор завелся – мальчик испугался и начал плакать. Потом боялся подойти к машине", – поделился Макс Барских.

Макс Барских Фото: instagram.com/max_barskih

А вот актриса Елена Кравец долгое время работала с мужем своей крестницы – Владимиром Зеленским! Оказывается, 16 лет назад муж Елены Кравец крестил дочь Зеленских – Александру. Однако во время таинства выяснилось, что жена Владимира – Елена Зеленская – не крещенная. Поэтому будущую первую леди окрестила Кравец.

Елена Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Рекордсменкой по количеству крестников беспрекословно можно назвать Ирину Билык. Пять лет назад их у нее было аж девять! В 2017-м она стала крестной мамой младшего брата Алины Гросу – Михаила. И тогда стала кумой с Павлом Зибровым. Сколько крестных детей у Билык сегодня – певице сказать трудно.

"Я могу войти в книгу рекордов Гиннеса, правда?", – шутит Билык.

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Бывший охранник группы "ВИА Гра" Сергей Федорчук рассказал что Константин Меладзе восемь лет назад стал крестным отцом его сына.

"Поскольку мы были товарищами, я у него осторожно спросил – и он согласился. Мы реально очень хорошо дружили", – поделился Сергей.

Константин не скупился на дорогие подарки для крестника. На Новый год он подарил ему квартиру в Ялте.

Константин Меладзе Фото: instagram.com/meladzemusic

Однако пять лет назад между Сергеем и звездным кумом возник спор, детали которого мужчина раскрывать не хочет. "Я ему позвонил и сказал, что он мне больше не друг, и чтоб он мне больше не звонил", – заявил Сергей.

Сейчас Константин Меладзе не звонит своему крестнику, даже поздравить с Днем рождения. Но передает много подарков.

Кто еще из звезд является кумом друг другу, смотрите в сюжете:

Вам может быть интересно увидеть фото, как Настя Каменских выглядела в 17 лет. Также ранее Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди-платье от SIX.

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