Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в шоу-бизнесе
Екатерина Кухар крестила дочку Натальи Холоденко
В начале осени гимнастка Лилия Подкопаева отметила первый день рождения своей младшей дочери Эвелины. Но если у старших детей олимпийской чемпионки крестные мамы – звездные певицы Ани Лорак и Мика Ньютон, – то Эвелину окрестили не публичные друзья семьи.
По случаю крестин дочери Подкопаевой, программа "Зірковий шлях" решила разобраться, кто кому кум в украинском шоу-бизнесе.
В начале 2020-го окрестила свою первую и единственную дочь певица Наталка Карпа. Крестным папой Златы стал солист группы "Антитела" – Тарас Тополя.
"Он в принципе один из создателей нашего брака и друг нашей семьи", – поделился муж Карпы, герой АТО Евгений Терехов.
Год назад, в ноябре, Наталья Холоденко окрестила дочь Вивьен. Психолог выбрала две пары крестных родителей. Одним из крестных отцов девочки стал комик Юрий Ткач.
"У меня была договоренность с Юрой, у кого первого появится ребенок, тому его и крестят", – рассказала Холоденко.
А вот крестной мамой Вивьен и кумой Юры стала балерина Екатерина Кухар, которая на протяжении всей церемонии крещения волновалась за здоровье ребенка.
"Единственное, о чем я все время думала, это о том холоде, который был в церкви. Когда зайку маленькую раздели, мне так хотелось ее укрыть, укутать", – вспоминает Екатерина.
В ноябре прошлого года крестным стал и рэпер Потап. Он крестил сына Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей – Ивана. А вот его жена Настя Каменских, как оказалось, кума певца и продюсера Гены Витера.
Однако, накануне крестин журналисты распространили информацию о том, что Гену и Настю связывают романтические отношения.
"Когда первый раз вышла эта информация в Сети, мне звонит Потап и говорит: "Гена, я не понял, что это?". Я еще не видел публикации, мне прислали эту желтую прессу, а там: "Настю застукали выходящую с Геной из его дома", – рассказал Витер.
А во время этой встречи как раз обсуждали подготовку к крестинам. Журналисты об этом не знали, и назвали Гену отцом ребенка, которого якобы тайно родила Настя Каменских.
Несколько лет назад ходили слухи и о романе Макса Барских и экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой. Поговаривали, что артист является отцом новорожденного сына певицы. Однако Барских эксклюзивно признался "Зірковому шляху", что он просто окрестил сына Милы – Мартина.
В этом году на день рождения певец подарил двухлетнему крестнику игрушечный электрокар. "Ему сначала он понравился, он на него сел и нажал кнопку для заведения мотора. Но когда мотор завелся – мальчик испугался и начал плакать. Потом боялся подойти к машине", – поделился Макс Барских.
А вот актриса Елена Кравец долгое время работала с мужем своей крестницы – Владимиром Зеленским! Оказывается, 16 лет назад муж Елены Кравец крестил дочь Зеленских – Александру. Однако во время таинства выяснилось, что жена Владимира – Елена Зеленская – не крещенная. Поэтому будущую первую леди окрестила Кравец.
Рекордсменкой по количеству крестников беспрекословно можно назвать Ирину Билык. Пять лет назад их у нее было аж девять! В 2017-м она стала крестной мамой младшего брата Алины Гросу – Михаила. И тогда стала кумой с Павлом Зибровым. Сколько крестных детей у Билык сегодня – певице сказать трудно.
"Я могу войти в книгу рекордов Гиннеса, правда?", – шутит Билык.
Бывший охранник группы "ВИА Гра" Сергей Федорчук рассказал что Константин Меладзе восемь лет назад стал крестным отцом его сына.
"Поскольку мы были товарищами, я у него осторожно спросил – и он согласился. Мы реально очень хорошо дружили", – поделился Сергей.
Константин не скупился на дорогие подарки для крестника. На Новый год он подарил ему квартиру в Ялте.
Однако пять лет назад между Сергеем и звездным кумом возник спор, детали которого мужчина раскрывать не хочет. "Я ему позвонил и сказал, что он мне больше не друг, и чтоб он мне больше не звонил", – заявил Сергей.
Сейчас Константин Меладзе не звонит своему крестнику, даже поздравить с Днем рождения. Но передает много подарков.
Кто еще из звезд является кумом друг другу, смотрите в сюжете:
Вам может быть интересно увидеть фото, как Настя Каменских выглядела в 17 лет. Также ранее Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди-платье от SIX.
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