Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в шоу-бизнесе

Сегодня, 09:00

Екатерина Кухар крестила дочку Натальи Холоденко

В начале осени гимнастка Лилия Подкопаева отметила первый день рождения своей младшей дочери Эвелины. Но если у старших детей олимпийской чемпионки крестные мамы – звездные певицы Ани Лорак и Мика Ньютон, – то Эвелину окрестили не публичные друзья семьи.

По случаю крестин дочери Подкопаевой, программа "Зірковий шлях" решила разобраться, кто кому кум в украинском шоу-бизнесе.

Лилия Подкопаева с младшей дочерью
Лилия Подкопаева с младшей дочерью
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

В начале 2020-го окрестила свою первую и единственную дочь певица Наталка Карпа. Крестным папой Златы стал солист группы "Антитела" – Тарас Тополя.

"Он в принципе один из создателей нашего брака и друг нашей семьи", – поделился муж Карпы, герой АТО Евгений Терехов.

Тарас Тополя
Тарас Тополя
Фото: instagram.com/tarastopolia

Год назад, в ноябре, Наталья Холоденко окрестила дочь Вивьен. Психолог выбрала две пары крестных родителей. Одним из крестных отцов девочки стал комик Юрий Ткач.

"У меня была договоренность с Юрой, у кого первого появится ребенок, тому его и крестят", – рассказала Холоденко.

А вот крестной мамой Вивьен и кумой Юры стала балерина Екатерина Кухар, которая на протяжении всей церемонии крещения волновалась за здоровье ребенка.

"Единственное, о чем я все время думала, это о том холоде, который был в церкви. Когда зайку маленькую раздели, мне так хотелось ее укрыть, укутать", – вспоминает Екатерина.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

В ноябре прошлого года крестным стал и рэпер Потап. Он крестил сына Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей – Ивана. А вот его жена Настя Каменских, как оказалось, кума певца и продюсера Гены Витера.

Потап, Юрий Горбунов и Катя Осадчая
Потап, Юрий Горбунов и Катя Осадчая
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Однако, накануне крестин журналисты распространили информацию о том, что Гену и Настю связывают романтические отношения.

"Когда первый раз вышла эта информация в Сети, мне звонит Потап и говорит: "Гена, я не понял, что это?". Я еще не видел публикации, мне прислали эту желтую прессу, а там: "Настю застукали выходящую с Геной из его дома", – рассказал Витер.

А во время этой встречи как раз обсуждали подготовку к крестинам. Журналисты об этом не знали, и назвали Гену отцом ребенка, которого якобы тайно родила Настя Каменских.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Несколько лет назад ходили слухи и о романе Макса Барских и экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой. Поговаривали, что артист является отцом новорожденного сына певицы. Однако Барских эксклюзивно признался "Зірковому шляху", что он просто окрестил сына Милы – Мартина.

В этом году на день рождения певец подарил двухлетнему крестнику игрушечный электрокар. "Ему сначала он понравился, он на него сел и нажал кнопку для заведения мотора. Но когда мотор завелся – мальчик испугался и начал плакать. Потом боялся подойти к машине", – поделился Макс Барских.

Макс Барских
Макс Барских
Фото: instagram.com/max_barskih

А вот актриса Елена Кравец долгое время работала с мужем своей крестницы – Владимиром Зеленским! Оказывается, 16 лет назад муж Елены Кравец крестил дочь Зеленских – Александру. Однако во время таинства выяснилось, что жена Владимира – Елена Зеленская – не крещенная. Поэтому будущую первую леди окрестила Кравец.

Елена Кравец
Елена Кравец
Фото: instagram.com/lennykravets

Рекордсменкой по количеству крестников беспрекословно можно назвать Ирину Билык. Пять лет назад их у нее было аж девять! В 2017-м она стала крестной мамой младшего брата Алины Гросу – Михаила. И тогда стала кумой с Павлом Зибровым. Сколько крестных детей у Билык сегодня – певице сказать трудно.

"Я могу войти в книгу рекордов Гиннеса, правда?", – шутит Билык.

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Бывший охранник группы "ВИА Гра" Сергей Федорчук рассказал что Константин Меладзе восемь лет назад стал крестным отцом его сына.

"Поскольку мы были товарищами, я у него осторожно спросил – и он согласился. Мы реально очень хорошо дружили", – поделился Сергей.

Константин не скупился на дорогие подарки для крестника. На Новый год он подарил ему квартиру в Ялте.

Константин Меладзе
Константин Меладзе
Фото: instagram.com/meladzemusic

Однако пять лет назад между Сергеем и звездным кумом возник спор, детали которого мужчина раскрывать не хочет. "Я ему позвонил и сказал, что он мне больше не друг, и чтоб он мне больше не звонил", – заявил Сергей.

Сейчас Константин Меладзе не звонит своему крестнику, даже поздравить с Днем рождения. Но передает много подарков.

Кто еще из звезд является кумом друг другу, смотрите в сюжете:

Вам может быть интересно увидеть фото, как Настя Каменских выглядела в 17 лет. Также ранее Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди-платье от SIX.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ирина Билык с сыновьями приняла участие в необычном проекте (фото) Сестра Макса Барских рассказала, в каких они сейчас отношениях Кто из знаменитостей по специальности учитель
Потап горбунов Елена Кравец Осадчая Константин Меладзе Ирина Билык Настя Каменских Макс Барских Елена Зеленская
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ
DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ

Популярные статьи

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

Вчера, 19:22Шоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

Вчера, 15:27Fun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

Вчера, 13:55Fun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

Вчера, 12:22Travel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

Вчера, 12:20Events

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

Вчера, 05:46Психология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

Вчера, 05:05Events

28 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

27 октябряШоу-бизнес

Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

27 октябряАктуально

Цвет и блеск: секреты ухода за окрашенными волосами

27 октябряFood

Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

27 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 октября: Овен будет как зажигалка, а Телец почувствует себя всесильным

26 октябряШоу-бизнес

Совсем не инстадива: как выглядит Кэти Перри спустя два месяца после родов (фото)

26 октябряFun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

26 октябряШоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

Новости партнеров

Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Фитнес-модель Николь Амато разделась в джунглях
Фитнес-модель Николь Амато разделась в джунглях
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером
Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером
Как стареть медленнее: полезные советы
Как стареть медленнее: полезные советы
Зажигательная модель и ринг-герл из шоу компании Усика
Зажигательная модель и ринг-герл из шоу компании Усика
В семье Лилии Ребрик случилось пополнение
В семье Лилии Ребрик случилось пополнение
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять