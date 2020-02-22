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Кто поедет на Евровидение-2020 от Украины: имя победителя Нацотбора

Состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:30

Финал Нацотбора на "Евровидение-2020" состоялся в субботу, 22 февраля. Свои выступления представили шесть финалистов конкурса: KRUТЬ, GO-A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod. Однако лишь один из них представит нашу страну на международной арене в Нидерландах.

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Победу в Нацотборе на "Евровидение-2020" одержала GO-A, которая получила 6 баллов от жюри и 6 – от зрителей.

Победительница Нацотбора на "Евровидение-2020" GO-A
Победительница Нацотбора на "Евровидение-2020" GO-A
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Так, по результатам Нацотбора, Украину на "Евровидении-2020" представит GO-A. Однако не стоит забывать, что победитель Нацотбора в ближайшие дни должен подписать договор с Общественным вещателем. В прошлом году это вызвало скандал, и в результате победительница Нацотбора MARUV отказалась ехать на "Евровидение" в Израиль. Надеемся, в этот раз все пройдет без неприятных инцидентов.

Как выступила представительница Украины на "Евровидении-2020" GO-A в финале Нацотбора:

Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" прошел 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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