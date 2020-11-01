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Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в десятом эфире

Сегодня, 23:41

Узнайте, какая пара больше не появится на паркете

В воскресенье, 1 ноября, состоялся десятый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", посвященный Хэллоуину. Этим вечером участники обменивались партнерами и демонстрировали горячие и все более мастерские номера. Несмотря на это, еще одна пара покинула проект навсегда.

Напомним, что согласно правилам "Танців з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.

Впервые на шоу после всех номеров состоялся драматический этап и настоящее испытание для всех участников – танцевальный баттл. Он состоял из двух стилей – ча-ча-ча и джайва. Две пары танцевали одновременно, а затем судьи выставляли им оценки за каждый танец.

Турнирная таблица в десятом выпуске выглядела так:

Турнирная таблица в десятом эфире
Фото: instagram.com/tanci1plus1/

На этот раз в зону риска попали две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина, а также Сергей Мельник и Аделина Дели. Танца за жизнь на этой неделе также не было.

Покинули шоу в десятом прямом эфире Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Ольга Фреймут и Илья Падзина
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Ранее Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры.

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