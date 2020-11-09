Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в одиннадцатом эфире

Узнайте, какая пара больше не появится на паркете

В воскресенье, 8 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", посвященный семье. Для этого вечера участники готовили номера со своими близкими, а также классические танцы из бальной программы.

Напомним, что согласно правилам "Танців з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.

Турнирная таблица в одиннадцатом выпуске выглядела так:

На этот раз в зону риска попали две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цибульская.

В результате голосования и оценок жюри проект в 11-м эфире покинула пара Сергей Танчинец и Яна Цибульская.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская Фото: instagram.com/tanci1plus1

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Мельник встречается с Анной Ризатдиновой.

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