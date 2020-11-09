Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в одиннадцатом эфире
Узнайте, какая пара больше не появится на паркете
В воскресенье, 8 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", посвященный семье. Для этого вечера участники готовили номера со своими близкими, а также классические танцы из бальной программы.
Напомним, что согласно правилам "Танців з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.
Турнирная таблица в одиннадцатом выпуске выглядела так:
На этот раз в зону риска попали две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цибульская.
В результате голосования и оценок жюри проект в 11-м эфире покинула пара Сергей Танчинец и Яна Цибульская.
Напомним, ранее стало известно, что Сергей Мельник встречается с Анной Ризатдиновой.
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