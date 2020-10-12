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Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

Сегодня, 00:00

Узнайте, какая пара больше не появится на паркете

В это воскресенье, 11 октября, состоялся седьмой выпуск "Танців з зірками-2020", который ранее покинули сразу две пары. На этот раз участники представили танцы латиноамериканской программы. На балконе их встречала Настя Каменских, а приглашенным судьей стал Иракли Макацария.

Напомним, что согласно правилам "Танців з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.

Турнирная таблица в седьмом эфире
Фото: instagram.com/tanci1plus1/

Так, по итогам этого выпуска в зону риска попали две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Ольга Фреймут и Илья Падзина. Участники впервые в новом сезоне танцевали танец за жизнь, чтобы определить, кто покинет шоу.

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Однако судьи приняли неожиданное решение – они оставили обе пары на проекте. Таким образом, в этом выпуске "Танці з зірками" не покинул никто, а голосование за участников продлится всю следующую неделю.

О неожиданностях седьмого эфира танцевального шоу, мы рассказывали здесь.

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