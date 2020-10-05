Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

Узнайте, какая пара больше не появится на паркете

В воскресенье, 4 октября, состоялся шестой выпуск шоу "Танці з зірками-2020", которое покинула еще одна звездная пара. Кого из участников зрители больше не увидят на проекте – узнайте далее в материале.

Шестой прямой эфир был посвящен украинским исполнителям. Вместе с конкурсантами на паркете в этот вечер были Тина Кароль, Мешель Андраде, TAYANNA, Гайтана и другие. Четвертым судьей стал Юрий Ткач, а ведущим на балконе был DZIDZIO.

Напомним, что согласно правилам "Танців з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.

Турнирная таблица шестого эфира

Фото: instagram.com/tanci1plus1/

Так, по итогам этого выпуска в зону риска попали две пары: Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, а также Тарас Цысбалюк и Яна Заец. К сожалению, в это воскресенье проект покинули Тарас и Яна.

Смотрите выступление пары в шестом выпуске "Танці з зірками-2020":

Ранее стало известно, что Олег Винник и Алена Шоптенко тоже покинули "Танці з зірками-2020".

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