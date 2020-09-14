Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем эфире

Узнайте, какая пара больше не появится на паркете

В воскресенье, 13 сентября, состоялся прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020". На прошлой неделе проект покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Кто из участников присоединился к выбывшим – узнайте далее в материале.

Третий выпуск "Танців з зірками-2020" был посвящен любви. Приглашенной судьей минувшим вечером была Надя Дорофеева, а ведущим на балконе – Владимир Дантес.

Запоминающимися выступлениями стали номера Юлии Саниной, а также Санты Димопулос, которая впечатлила страстной румбой. На паркет также вышла телеведущая Ольга Фреймут, которая до этого находилась на самоизоляции из-за коронавируса.

Напомним, что согласно правилам шоу "Танці з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего прямого эфира.

Турнирная таблица третьего эфира

Фото: instagram.com/tanci1plus1/

Так, в зону риска попали две пары – alyona alyona и Юрий Гурич, Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. И второй парой, покинувшей шоу, стали Слава и Дмитрий.

Смотрите выступление Славы Каминской и Дмитрия Дикусара в третьем выпуске "Танці з зірками-2020":

Подробнее о том, как прошел третий эфир "Танців з зірками-2020" читайте здесь.

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