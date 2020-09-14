Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем эфире

Сегодня, 00:37

Узнайте, какая пара больше не появится на паркете

В воскресенье, 13 сентября, состоялся прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020". На прошлой неделе проект покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Кто из участников присоединился к выбывшим – узнайте далее в материале.

Третий выпуск "Танців з зірками-2020" был посвящен любви. Приглашенной судьей минувшим вечером была Надя Дорофеева, а ведущим на балконе – Владимир Дантес.

Запоминающимися выступлениями стали номера Юлии Саниной, а также Санты Димопулос, которая впечатлила страстной румбой. На паркет также вышла телеведущая Ольга Фреймут, которая до этого находилась на самоизоляции из-за коронавируса.

Напомним, что согласно правилам шоу "Танці з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего прямого эфира.

Турнирная таблица третьего эфира
Фото: instagram.com/tanci1plus1/

Так, в зону риска попали две пары – alyona alyona и Юрий Гурич, Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. И второй парой, покинувшей шоу, стали Слава и Дмитрий.

Смотрите выступление Славы Каминской и Дмитрия Дикусара в третьем выпуске "Танці з зірками-2020":

Подробнее о том, как прошел третий эфир "Танців з зірками-2020" читайте здесь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Танці з зірками-2020": как прошел второй выпуск шоу Екатерина Кухар в шикарном платье зачитала рэп на "Танцях з зірками" Надежда Мейхер зажгла на паркете "Танців з зірками-2020" в откровенном наряде
Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером груди показала соблазнительный наряд
Украинка с 13-м размером груди показала соблазнительный наряд
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Дочь Петросяна и его новая жена терпеть друг друга не могут
Дочь Петросяна и его новая жена терпеть друг друга не могут

Популярные статьи

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

Вчера, 05:05Events

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентябряFun

Львы-сплетники и стеснительный медведь: показали самые смешные фото дикой природы

12 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

12 сентябряEvents

12 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 сентябряПсихология

Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

11 сентябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская показала, где проводит отпуск во время пандемии коронавируса

11 сентябряШоу-бизнес

Alyosha показала милое фото с прогулки с новорожденной дочкой

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2020: поздравления в картинках и стихах

11 сентябряПсихология

Женщины каких знаков зодиака способны покорить любого мужчину

11 сентябряТехно

Представлен дизайн Windows 7 2020 Edition: фото

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Лорак показала 9-летнюю наследницу Софию и нарвалась на критику
Лорак показала 9-летнюю наследницу Софию и нарвалась на критику
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Фитнес-тренер Усманова в бикини показала тело во всей красе
Фитнес-тренер Усманова в бикини показала тело во всей красе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Украинская Кардашьян забыла про стыд, хвастаясь сочными формами
Украинская Кардашьян забыла про стыд, хвастаясь сочными формами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять