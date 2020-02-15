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Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2020: турнирная таблица

В результате второго полуфинала Нацотбора определилась заключительная тройка финалистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:45
Судьи Нацотбора на "Евровидение-2020"
Судьи Нацотбора на "Евровидение-2020"
Фото: instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 15 февраля, состоялся второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020", в результате которого определился полный список финалистов конкурса. Шесть артистов выступят в финале Нацотбора, и один из них представит Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме.

Узнайте также подробности первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020":

Отметим, за места в финале боролись восемь участников: MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Однако лишь трое из них попали в финал Нацотбора на "Евровидение-2020": TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Согласно турнирной таблице, наивысший балл от зрителей и от жюри получил дуэт TVORCHI.

Результаты голосования во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020":

Фото: instagram.com/eurovision.ua/

После того, как стали известны новые финалисты Нацотбора на "Евровидение-2020", на сцене состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступления конкурсантов: откроет финал KRUТЬ, второй выступит Jerry Heil, под номером 3 – GO-A, четвертым стал David Axelrod, KHAYAT – 5-й, и последними выступят TVORCHI.

Первый полуфинал Нацотбора состоялся в прошлую субботу, 8 февраля. Узнайте подробности первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020".

Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы рассказывали, как оценили выступление Jerry Heil в первом полуфинале Нацотбора.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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