Кто родился у Энн Хэтэуэй: в СМИ назвали пол ребенка

Голливудская актриса показала приятелю фото малыша

Энн Хэтэуэй с супругом Адамом Шульманом Фото: Getty Images

Осенью 2019 года 37-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка. А 9 декабря звезду даже успели запечатлеть фотографы во время прогулки в Коннектикуте с супругом. Никаких подробностей рождения ребенка знаменитость не раскрывала.

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Но, как сообщает издание Us Weekly, 13 января актриса с мужем Адамом Шульманом посетила церемонию награждения премиями Critics 'Choice Awards 2020. Во время светского мероприятия знаменитость решила показать фото новорожденного малыша одному из своих знакомых. Он же и рассказал прессе, что по словам самой актрисы, у нее родился второй мальчик. Пара пока никак не прокомментировала появившиеся снимки с новорожденным ребенком.

Напомним также, ранее Энн Хэтэуэй откровенно призналась, почему долго не могла забеременеть. Актриса столкнулась с проблемой бесплодия.

Отметим, во время беременности Энн Хэтэуэй блистала на публике в стильных нарядах. Сегодня.Lifestyle собрали самые яркие из них.

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