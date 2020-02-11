Кто стал главным героем Холостяка-10: появилось имя и фото

Организаторы шоу официально назвали имя холостяка

Макс Михайлюк Фото: скриншот

6 марта 2020 года стартует юбилейный сезон самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". Долгое время организаторы реалити-шоу держали в тайне имя главного героя и не показывали его лица. Известно было лишь то, что мужчина проживает в Америке и является владельцем пилотной школы. Теперь же официально стало известно имя главного героя – Макс Михайлюк.

Холостяк 10 Фото: stb.ua

На официальной странице проекта "Холостяк" в Facebook опубликован видео-анонс, в котором отчетливо видно лицо Макса.

"Он много лет шел к своей цели, покорял небо и борол стихии. Макс — пилот и владелец летной школы в Майами. Его профессия не знает импровизации, а требует полной сосредоточенности. Уверенный, харизматичный, профессионал своего дела, а также тот, кого так долго искали на место главного героя 10-го сезона", – говорят создатели проекта.

Напомним также, что съемки шоу уже завершены, а по условиям, никто из участников не может разглашать подробности. Дата премьеры 10 сезона шоу "Холостяк" – 6 марта, пятница.

Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.