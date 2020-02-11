Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто стал главным героем Холостяка-10: появилось имя и фото

Организаторы шоу официально назвали имя холостяка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:55
Макс Михайлюк
Макс Михайлюк
Фото: скриншот

6 марта 2020 года стартует юбилейный сезон самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". Долгое время организаторы реалити-шоу держали в тайне имя главного героя и не показывали его лица. Известно было лишь то, что мужчина проживает в Америке и является владельцем пилотной школы. Теперь же официально стало известно имя главного героя – Макс Михайлюк.

Холостяк 10
Холостяк 10
Фото: stb.ua

На официальной странице проекта "Холостяк" в Facebook опубликован видео-анонс, в котором отчетливо видно лицо Макса.

"Он много лет шел к своей цели, покорял небо и борол стихии. Макс — пилот и владелец летной школы в Майами. Его профессия не знает импровизации, а требует полной сосредоточенности. Уверенный, харизматичный, профессионал своего дела, а также тот, кого так долго искали на место главного героя 10-го сезона", – говорят создатели проекта.

Напомним также, что съемки шоу уже завершены, а по условиям, никто из участников не может разглашать подробности. Дата премьеры 10 сезона шоу "Холостяк" – 6 марта, пятница.

Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Появилось фото героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Новый "Холостяк": что будет в 10 сезоне и кто станет главным героем романтического реалити "Холостяк 10": главным героем романтического шоу станет пилот
шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк
Реклама

Новости партнеров

Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
Названы три признака, что вы стареете раньше времени
Названы три признака, что вы стареете раньше времени
Трогательный момент. Алла Пугачёва играет с детьми на рояле
Трогательный момент. Алла Пугачёва играет с детьми на рояле
Ольга Сумська зізналася, скільки коштує сукня з її колекції
Ольга Сумська зізналася, скільки коштує сукня з її колекції
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:44Fun

Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото

Сегодня, 08:41Афиша

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз – СМИ

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность Дженнифер Энистон

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон

Вчера, 15:03Wellness

Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

Вчера, 13:52Техно

Windows 7 запрещает пользователям выключать компьютер

Вчера, 12:02Wellness

Как вылечить сухой кашель: народные рецепты

Вчера, 11:56Food

Как правильно варить рис в домашних условиях

Вчера, 11:45Fun

Жило в домашнем аквариуме: на фото показали одно из самых ядовитых существ на планете

Вчера, 09:02Wellness

Как распознать приступ аппендицита: главные симптомы

Вчера, 07:34Психология

Три знака зодиака, у которых начинается невероятно удачная полоса в жизни

9 февраляШоу-бизнес

Андрей Данилко признался, почему всегда носит кепку

9 февраляШоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что беременна

9 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 9 – 15 февраля: все знаки зодиака

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: мощные ритуалы и обряды

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что обязательно нужно сделать

Новости партнеров

3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Эксперты рассказали, что произойдет с телом, если пить кефир
Эксперты рассказали, что произойдет с телом, если пить кефир
5 продуктов, которые нельзя замораживать
5 продуктов, которые нельзя замораживать
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Названы восемь самых опасных для здоровья продуктов
Названы восемь самых опасных для здоровья продуктов