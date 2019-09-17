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Кто стал крестной мамой для сына Меган Маркл: названо новое имя

Королевский эксперт рассекретил имя крестной мамы Арчи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри состоялось больше двух месяцев назад – 6 июня, а разговоры в прессе вокруг этой темы не прекращаются. Мало того, что герцоги нарушили королевскую традицию и не пригласили прессу на таинство крещения, так и еще не рассекретили имя крестных родителей, как полагается по регламенту. Изначально представители СМИ предполагали, что крестной матерью для маленького Арчи стала теннисистка и близкая подруга Меган – Серена Уильямс. Но, оказалось, что это всего лишь догадки и в действительности эту роль взяла на себя другая женщина.

Меган Маркл провоцирует королеву Елизавету ІІ на конфликт. Детали в сюжете:

Как сообщает издание Daily Mail, крестной правнука Елизаветы II стала Изабель Мэй – бывший PR-директор британского бренда Burberry. Сейчас 40-летняя Мэй работает в компании именитого футболиста Дэвида Бекхэма DB Ventures.

"Я была на открытии и увидела в числе зрителей Изабель Мэй, которая на самом деле является крестной Арчи, хотя это держится в большом-большом секрете. Они с герцогиней близкие друзья", – говорит королевский эксперт Кэти Николлс.

Изабель Мэй на свадьбе герцогов
Изабель Мэй на свадьбе герцогов
Фото: Getty Images

Более того, предполагаемая крестная мама маленького наследника престола была замечена в первых рядах во время недавней презентации капсульной коллекции одежды Меган Маркл. Также Изабель присутствовала на свадьбе экс-актрисы и принца Гарри, которая состоялась 19 мая 2018 года. Мэй и Маркл познакомил их общий друг – Маркус Андерсон, директор сети клубных отелей Soho House. Именно эта женщина и помогла адаптироваться герцогине после переезда из США в Британию.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для своего сына. Предыдущие две приняли решение уволиться в связи со сложным характером герцогини Сассекской.

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Источник: The Daily Mail
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