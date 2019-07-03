Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных родителей: СМИ рассекретили имена

Крещение Арчи Харрисона состоится 6 июля

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри, согласно официальному заявлению, должно состоятся уже совсем скоро – в субботу, 6 июля. Пока в королевском дворце готовятся к этому важному событию, пресса пытается разузнать, кто же станет крестной мамой малыша Арчи.

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После официального разглашения даты крещения в интернете распространились слухи о том, кого Меган Маркл и принц Гарри выбрали в роли крестных родителей для своего двухмесячного малыша.

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Как сообщает западное издание Express, крестной матерью для новорожденного представителя королевской семьи станет известная американская теннисистка Серена Уильямс. Спортсменка сейчас находится в Британии на теннисном турнире. Также сообщается, что второй крестной матерью может стать еще одна подруга герцогини – Джессика Малруни. Крестными отцами, вероятно, станут Марк Дайер и друг Маркус Андерсон, который познакомил супругов.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для своего сына. Предыдущие две приняли решение уволиться в связи со сложным характером герцогини Сассекской.

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