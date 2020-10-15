Кто такой Пост Мэлоун и почему он получил так много наград Billboard Music Awards

Артист с детства начал проявлять интерес к музыке

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией Billboard Music Awards, триумфатором которой стал 25-летний певец Пост Мэлоун. Он победил в девяти номинациях: "Артист года", "Лучший певец", "Лучший исполнитель в музыкальных стриминговых сервисах", "Лучший артист Billboard 200", "Лучший артист Hot 100", "Лучший исполнитель песен на радио", "Лучший рэп-певец", "Лучший рэп-тур" и "Лучший альбом Billboard 200".

Пост Мэлоун: краткая биография

Настоящее имя артиста – Остин Ричард Пост. Родился в городе Сиракьюз, штат Нью-Йорк, США. Его отец Рич был диджеем, который познакомил сына со многими жанрами музыки, включая хип-хоп, кантри и рок.

Пост Мэлоун Фото: instagram.com/postmalone

Свой первый музыкальный опыт Остин получил в хеви-метал группе. В школьные годы активно проявлял интерес к музыке. В 2017 и 2018 годах Пост Мэлоун записал два своих хита, которые заняли первые места в чартах США – Rockstar (№ 1 в Billboard Hot 100 в 2017 году) и Psycho (№ 1 в 2018 году).

Пост Мелоун получил признание за то, что повлиял на мир музыки, изменив представление о целом ряде жанров, включая кантри, гранж, хип-хоп и R&B. Сам же артист называет свое творчество "безжанровым".

ТОП-5 песен Пост Мэлоуна

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться