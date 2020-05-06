Куда пропала София Ротару: сын певицы сделал заявление

Руслан заверил фанатов, что с его звездной матерью все в порядке

Украинская певица София Ротару с начала карантина пропала из поля зрение поклонников в Сети. Артистка в последний раз сообщил о смерти своего родственника, а также поздравила маму с днем рождения. Поклонники начали переживать, куда же пропала народная артистка. Ситуацию разъяснил ее сын – Руслан Евдокимов. Он успокоил фанатов, что с 72-летней артисткой все в порядке.

София Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На своей странице в Instagram сын Софии Ротару рассказал, что его звездная мама делает на карантине. Знаменитость занялась посадкой нового урожая на своем огороде, а также параллельно София Михайловна работает над новыми песнями, премьера которых состоится в скором времени.

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"Не волнуйтесь – все хорошо", – успокоил Руслан подписчиков. На вопрос, живет ли его семья вместе с Ротару, Руслан ответил, что они очень часто видятся с его матерью.

Племянница Софии Ротару назвала причину смерти отца. Детали в сюжете:

Напомним, что из-за внезапной смерти отца племянница Софии Ротару Sonya Kay отменила пышную свадьбу, которая должна была состояться в июне. По словам юной певицы, торжество без отца ей не нужно.

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