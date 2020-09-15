Кухар и Стоянов поздравили друг друга с первой годовщиной брака

Супруги показали видео с церемонии бракосочетания

15 сентября 2019 года Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально расписались в РАГСе. Прима-балерина и ее супруг уже более 10-ти лет вместе, но узаконить свои отношения решили только год назад. Сегодня Екатерина и Александр поздравили друг друга с праздником, поделившись архивным видео с церемонии бракосочетания.

Теплые слова в адрес любимой написал на своей странице в Instagram танцор балета Александр Стоянов. Он опубликовал короткий ролик, где они с Кухар обмениваются кольцами.

"Ровно год назад мы снова поклялись любить друг друга вечно! Ты моя муза, мой храм, моя стихия и любовь всей жизни! Пусть так будет всегда", – обратился он к Екатерине.

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В свою очередь судья "Танців з зірками" разместила в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором они с мужем позируют в свадебных нарядах: на Екатерине Кухар платье в нюдовых тонах с корсетом и шлейфом, а Александр Стоянов надел костюм с бабочкой в тон к луку невесты.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Мне в этом мире ничего не чуждо и не страшно, пока просыпаясь, я могу обнимать тебя и смотреть на тебя спящего", – написала знаменитость в посте.

Шесть лет назад Екатерина Кухар и Александр Стоянов обвенчались в церкви. А в 2018 году узаконили отношения в США, но в Украине их свидетельство о браке оказалось недействительным.

Смотрите историю любви Кухар и Стоянова в сюжете:

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