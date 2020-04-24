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Купил в разгар коронавируса: как выглядит новый дом миллиардера Билла Гейтса, фото

Общая площадь особняка составляет приблизительно 539 квадратных метров

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:58

Миллиардер Билл Гейтс, который недавно обзавелся водородной суперъяхтой за полмиллиарда долларов, купил себе роскошную недвижимость в Сан-Диего (Калифорния, США) площадью примерно 539 квадратных метров. Ранее хозяйкой особняка была вдова техасского миллиардера Ти Буна Пикенса – Мадлен Пикенс. Сумма, за которую продан дом, сообщает The Wall Street Journal, рекордная для данного округа – 43 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Daily Mail.

Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: The Verge

По информации журналистов издания, филантропы Билл и Мелинда Гейты купили особняк с шестью спальнями, джакузи на 10 персон и бассейном с видом на океан в конце марта 2020 года – в разгар пандемии коронавируса. Он может служить идеальным убежищем, чтобы скоротать время в период самоизоляции.

Билл Гейтс купил себе новый дом – за 43 миллиона долларов
Фото: The Guiltinan Group
Билл Гейтс купил себе новый дом – за 43 миллиона долларов
Фото: The Guiltinan Group
Билл Гейтс купил себе новый дом – за 43 миллиона долларов
Фото: The Guiltinan Group
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Супруги Гейтс также являются основателями благотворительного фонда, выделившего значительные средства на разработку вакцины против COVID-19. На текущий момент фонд направил на эти цели 250 миллионов долларов.

Смотрите также в сюжете о том, кто из звезд заразился коронавирусом:

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Напомним, богатство Гейтса достигло 100 миллиардов долларов.

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