Купил в разгар коронавируса: как выглядит новый дом миллиардера Билла Гейтса, фото

Общая площадь особняка составляет приблизительно 539 квадратных метров

Миллиардер Билл Гейтс, который недавно обзавелся водородной суперъяхтой за полмиллиарда долларов, купил себе роскошную недвижимость в Сан-Диего (Калифорния, США) площадью примерно 539 квадратных метров. Ранее хозяйкой особняка была вдова техасского миллиардера Ти Буна Пикенса – Мадлен Пикенс. Сумма, за которую продан дом, сообщает The Wall Street Journal, рекордная для данного округа – 43 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Daily Mail.

Билл Гейтс Фото: The Verge

По информации журналистов издания, филантропы Билл и Мелинда Гейты купили особняк с шестью спальнями, джакузи на 10 персон и бассейном с видом на океан в конце марта 2020 года – в разгар пандемии коронавируса. Он может служить идеальным убежищем, чтобы скоротать время в период самоизоляции.

Билл Гейтс купил себе новый дом – за 43 миллиона долларов Фото: The Guiltinan Group Билл Гейтс купил себе новый дом – за 43 миллиона долларов Фото: The Guiltinan Group Билл Гейтс купил себе новый дом – за 43 миллиона долларов Фото: The Guiltinan Group 1/3

Супруги Гейтс также являются основателями благотворительного фонда, выделившего значительные средства на разработку вакцины против COVID-19. На текущий момент фонд направил на эти цели 250 миллионов долларов.

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Напомним, богатство Гейтса достигло 100 миллиардов долларов.

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