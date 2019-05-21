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Эль Фаннинг потеряла сознание на одном из мероприятий Каннского кинофестиваля

Актрисе стало плохо во время праздничного ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:29

Во время Каннского фестиваля 2019 на Лазурном побережье Франции с одной из звездных гостей произошел неприятный случай. А именно, 21-летней звезде "Малефисенты" Эль Фаннинг стало плохо во время праздничного ужина Chopard Trophee. 

Как сообщает издание Variety, голливудская актриса потеряла сознание и упала со стула. Рядом со знаменитостью сидела ее сестра Дакота, которая помогла Эль подняться, после чего их увели охранники и Фаннинг оказали медицинскую помощь. Многие звезды, которые сидели рядом, не на шутку испугались и предложили свою помощь. 

Причиной тому мог послужить туго затянутый корсет. Актриса для светского выхода выбрала бежевое платье с зауженной талией и пышной юбкой от Prada. Вероятно, ей просто не хватило воздуха. 

Эль Фаннинг в платье Prada
Эль Фаннинг в платье Prada
Фото: Getty Images

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке. 

Отметим, что на второй день кинофестиваля приехали звездные гости, такое событие не пропустила и юная американская актриса Эль Фаннинг. Ее появление стало одним из запоминающихся благодаря роскошному платью с цветочным узором от модного дома Valentino.

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Источник: Variety
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