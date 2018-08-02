Куртку Хана Соло из "Звездных войн 5" продадут на аукционе за $1,3 млн

В 2016 году Форд продал куртку пилота Тысячелетнего сокола за 191 тысячу долларов

Кадр из фильма "Звездные войны".

Куртку Хана Соло, которую исполнитель роли Харрисон Форд носил в пятой части "Звездных войн", продадут в сентябре на аукционе в Великобритании, пишет TMZ.

Отмечается, что организаторы торгов рассчитывают выручить за нее около одного миллиона фунтов (1,3 миллиона долларов).

Куртка Хана Соло Фото: tmz.com

Кто не знал, то еще в 2016 году Форд продал куртку пилота Тысячелетнего сокола за 191 тысячу долларов, а вырученные деньги перечислил фонду, занимающемуся разработкой лекарства от эпилепсии (этой болезнью страдает его дочь).

Куртка Хана Соло Фото: tmz.com

Также на торгах аукционного дома Prop Store, будут выставлены ховеборд Марти Макфлая, костюм Эдварда Руки-Ножницы, шляпы Индианы Джонса и Форреста Гампа и игра Джуманджи.

Напомним, украинцы наконец дождались премьеры фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории", который вышел в прокат. Тем, кто отдаленно слышал об этом персонаже или уже не помнит, кто он такой, можно обновить в памяти "досье" на этого человека.

Отметим, что фильм "Соло: Звездные войны. Истории" показал плохой результат в начала проката. Аналитик с Уолл-стрит Даг Кройц в своем отчете для компании Walt Disney объяснил причины кассового провала спин-оффа.