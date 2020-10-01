Кусочек лета в октябре: Джамала и Pianoбой в новом клипе станцевали на столе и разлили много кофе (видео)

Музыканты презентовали клип на песню "Эндорфины"

Еще в середине сентября новым треком "Эндорфины" нас порадовал неожиданный дуэт: Джамала и Дмитрий Шуров, солист группы Pianoбой. А теперь музыканты выпустили солнечный клип на свою новую песню, которая явно согреет слушателей летней атмосферой в эти прохладные осенние деньки.

Автором песни является Джамала. Ранее она уже признавалась, что написала композицию еще три года назад, но не решалась выпустить. Позже она отправила демо-версию Дмитрию Шурову, однако тот долго не отвечал певице.

В новом клипе Джамалы и Дмитрия много необычных фишек: пара танцует на столе, разливает много кофе, а затем Шуров и вовсе играет на синтезаторе, встроенном в…деревянный стол!

Смотрим и заряжаемся летним настроением в первый день октября!

"Мне показалось, что в этой песне есть краска Pianoбой, легкость, присущая музыке Димы. И долго не было ответа…Я подумала, что, наверное, ему не понравилось и ничего не получится. А потом наступил карантин и Дима ответил! Сказал, что написал свою часть и готов ворваться в наш дуэт. Вот так и родилась наша с Pianoбой коллаборация", – рассказала Джамала о песне.

Напомним, что недавно нас удивила еще одна яркая коллаборация – Лайма Вайкуле и MONATIK выпустили совместный трек и клип на него.

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