Квартиру Антина Мухарского на Подоле обыскали: видеообращение

Актер и активист заявил, что его квартиру взломали

Антин Мухарский Фото: Facebook-страница Антина Мухарского

Известный украинский актер и активист Антин Мухарский заявил, что его квартиру на Подоле обыскали. Более того, по его словам, чтобы проникнуть в помещение, спецназ взломал дверь. Мухарский сообщил, что обыск продолжался около пяти часов, и пообещал в скором времени раскрыть другие подробности инцидента.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск продолжался пять часов!!! Подробности скоро..." – написал Антин Мухарский на своей странице в Facebook.

Спустя несколько часов Мухарский опубликовал видео, в котором поделился подробностями случившегося.

"Сегодня ночью, в 5:30 утра, мою квартиру на Подоле, которую я сдаю в аренду, ворвались люди в масках, бронежилетах, выломав дверь, не предъявив никаких документов, решения суда или постановления прокуратуры. Положили на пол лицом вниз четырех людей, изъяв у них мобильные телефоны и всю компьютерную технику. Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого вопиющего случая, когда в стране начинается настоящее беззаконие", – говорит Антин.

Происшествие он связывает со вчерашней пресс-конференцией президента Зеленского, министра МВД Авакова и генпрокурора Рябошапки, "которые представили некие обвинения людям, привлеченным к волонтерству, воинам и добровольцам АТО. Я тоже привлечен к этому движению, даже награжден государственными наградами, принимал активное участие в событиях на востоке в качестве художника, волонтера и человека, который всячески поддерживает сопротивление, в том числе вооруженное, против российской агрессии".

Отметим, вчера, 12 декабря, по подозрению в убийстве Павла Шеремета был задержан волонтер Андрей Антоненко. Антин Мухарский не прошел мимо этого события, и, судя по высказываниям в соцсети, он убежден что нынешняя власть намерена дискредитировать волонтеров, и называет происходящее откровенными репрессиями.

"MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY!!! Задержан Андрей Riffmaster Антоненко по подозрению в деле убийства Павла Шеремета!!! Воин, волонтер и художник!!! Автор гимна ССО!!! В 17:00 пресс-конференция руководителей МВД по поводу задержания!!! Это репрессии, господа!!! Откровенные и неприкрытые!!! Сдадим одного – пойдут все остальные!!! Держимся! Боремся! Поддерживаем!" – пишет Мухарский.

