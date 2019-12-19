Квартиру Филиппа Киркорова арестовали за долги: детали скандала

Недвижимость в Латвии выставили на продажу

Филипп Киркоров Фото: Instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров, на которого недавно подали в суд, лишился элитной квартиры в Латвии. Дело в том, что квартиру артиста арестовали из-за долгов.

Детали нового романа Филиппа Киркорова узнайте в сюжете:

Латвийский банк ABLV Bank через Таганский суд Москвы добился взыскания долга с Филиппа Киркорова за квартиру, который составил около 54 миллионов рублей. Как пишет телеграм-канал Mash, певец задолжал – 779 875,24 евро. Банк долго ждал, но потом обратился в Таганский суд, потребовав взыскать 230 миллионов рублей вместо 193 миллионов (около 72 миллионов гривен. – Ред.).

Отметим, что исполнитель в 2016 году приобрел квартирку в Латвии в кредит в ABLV банке, а потом решил, что платить по кредиту не будет. Теперь квартиру артиста выставят на торги по стартовой цене 193 257 846 руб. Чтобы приблизить сумму к требуемой, отдельно будут продавать также технику: духовой шкаф Miele – 1 шт, кондиционеры Daikin – 4 шт., кофемашину Miele 1 шт. и прочее.

Ранее мы также писали, что известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.