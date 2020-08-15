Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Квиткова и Добрынин отправились в свадебное путешествие. Где будут отдыхать молодожены

Сегодня, 13:41

Экс-герой и победительница шоу "Холостяк" поженились 12 августа

Даша Квиткова и Никита Добрынин, которые 12 августа сыграли волшебную свадьбу, отправились в свадебное путешествие. Во время пандемии пара хотела отдохнуть в США, но вместо этого молодожены улетели в Турцию.

В Instastories жена экс-"Холостяка" Никиты Добрынина опубликовала несколько видео и сообщила, что они летят в Турцию. Даша отметила, что изначально городом для их с Никитой медового месяца должен был стать Нью-Йорк, однако паре пришлось изменить планы.

"Мы не верим, что это произошло, но мы летим в свадебное путешествие. Мы летим в Турцию", – сказала Квиткова.

Даша Квиткова
Скриншот: instagram.com/stories/kvittkova/

Никита Добрынин также опубликовал в социальной сети короткий ролик, показав себя и любимую. "Дашу ожидает spa. Много spa", – сказал ведущий в Instastories.

Даша и Никита
Скриншот: instagram.com/stories/nikitadobrynin

Напомним, что Никита и Даша узаконили свои отношения еще в мае этого года. В том же месяце они хотели устроить торжество с родными и близкими, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Теперь Добрынину и Квитковой наконец-то удалось провести свадьбу мечты.

Кто из звезд перенес свадьбы из-за коронавируса, смотрите в сюжете:

Ранее Даша Квиткова шокировала признанием об опасном расстройстве. Мы также писали, что певица MARUV рассказала, сколько будет стоить ее свадьба.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Marry Me in 2020": как пандемия коронавируса повлияла на event-индустрию Племянница Софии Ротару отправилась в медовый месяц: первые фото молодоженов Шведская принцесса Виктория обнародовала архивные свадебные фото
медовый месяц Никита Добрынин Дарья Квиткова
Реклама

Новости партнеров

Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Пирог с абрикосами: удачный рецепт быстрого и вкусного теста
Пирог с абрикосами: удачный рецепт быстрого и вкусного теста
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна

Популярные статьи

Сегодня, 12:20Техно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

Сегодня, 11:40Food

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

Вчера, 18:37Шоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

Вчера, 15:27Food

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Вчера, 12:14Food

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:50Events

Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

Вчера, 04:50Events

С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

13 августаПсихология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

13 августаFood

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

13 августаШоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

13 августаEvents

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

13 августаFun

Мужчина нашел древний клад с помощью обычного металлоискателя: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

12 августаШоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в США

Новости партнеров

Пирог с абрикосами: удачный рецепт быстрого и вкусного теста
Пирог с абрикосами: удачный рецепт быстрого и вкусного теста
Надежда Бабкина рассказала, почему у них с Гором нет детей
Надежда Бабкина рассказала, почему у них с Гором нет детей
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Булитко из “Дизель Шоу” шокировала фотографией из роддома
Булитко из “Дизель Шоу” шокировала фотографией из роддома
Почему Анастасия Волочкова — ненастоящая балерина?
Почему Анастасия Волочкова — ненастоящая балерина?
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять