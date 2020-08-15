Квиткова и Добрынин отправились в свадебное путешествие. Где будут отдыхать молодожены

Экс-герой и победительница шоу "Холостяк" поженились 12 августа

Даша Квиткова и Никита Добрынин, которые 12 августа сыграли волшебную свадьбу, отправились в свадебное путешествие. Во время пандемии пара хотела отдохнуть в США, но вместо этого молодожены улетели в Турцию.

В Instastories жена экс-"Холостяка" Никиты Добрынина опубликовала несколько видео и сообщила, что они летят в Турцию. Даша отметила, что изначально городом для их с Никитой медового месяца должен был стать Нью-Йорк, однако паре пришлось изменить планы.

"Мы не верим, что это произошло, но мы летим в свадебное путешествие. Мы летим в Турцию", – сказала Квиткова.

Даша Квиткова

Скриншот: instagram.com/stories/kvittkova/

Никита Добрынин также опубликовал в социальной сети короткий ролик, показав себя и любимую. "Дашу ожидает spa. Много spa", – сказал ведущий в Instastories.

Даша и Никита

Скриншот: instagram.com/stories/nikitadobrynin

Напомним, что Никита и Даша узаконили свои отношения еще в мае этого года. В том же месяце они хотели устроить торжество с родными и близкими, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Теперь Добрынину и Квитковой наконец-то удалось провести свадьбу мечты.

Кто из звезд перенес свадьбы из-за коронавируса, смотрите в сюжете:

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