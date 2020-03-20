Лана Дель Рей рассталась с бойфрендом-полицейским

Экс-возлюбленные остались друзьями

Известная американская певица Лана Дель Рей, которая ранее из-за болезни перенесла концерты в Европе, разорвала отношения со своим возлюбленным-полицейским Шоном Ларкиным.

Лана Дель Рей и Шон Ларкин Фото: Getty Images

Об этом Шон сам рассказал в интервью The New York Times. Правда, истинной причины расставания не назвал. Но, судя по его словам, у экс-влюбленных не было достаточного времени друг на друга из-за плотного рабочего графика.

После расставания Лана Дель Рей и Шон Ларкин остались друзьями и продолжат общение. Сама же певица разрыв отношений не комментирует. Однако о разрыве влюбленных активно заговорили два дня назад, когда Лана опубликовала загадочные голосовые заметки в Instagram, одна из которых называлась "Я хочу парня".

"Сейчас мы просто друзья. Мы все еще общаемся, но у нас очень плотные графики", – рассказал Шон Ларкин.

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Отметим, что их отношения продлились полгода. Впервые папарацци сфотографировали Лану Дель Рей и Шона Ларкина в ноябре 2019 года, после чего артистка подтвердила все слухи. Мужчина даже успел познакомить певицу со своими детьми от первого брака.

Ранее мы также писали, что Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили совместный клип Dont Call Me Angel. Песня стала саундтреком к фильму "Ангелы Чарли".

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