Лана Дель Рей впервые появилась на публике со своим бойфрендом: фото

Влюбленные посетили pre-party Грэмми 2020

Лана Дель Рей Фото: Getty Images

Американская звезда Лана Дель Рей впервые появилась на публике со своим бойфрендом. В ноябре минувшего года 34-летняя певица официально подтвердила свой роман с полицейским Шоном Ларкином.

О шокирующих звездных разводах смотрите в ролике:

Влюбленная пара посетила вечеринку перед церемонией Грэмми 2020, которая состоится 26 января в Лос-Анджелесе. Лана и Шон стали гостями гала-концерта Клайва Дэвиса. Исполнительница позировала перед объективами камер в черно-золотом платье с открытыми плечами и смелым разрезом. Ее спутник выбрал черный смокинг с галстуком.

Лана Дель Рей и Шон Ларкин Фото: Getty Images

46-летний Шон Ларкин полицейский, он также работает в качестве консультанта и аналитика, а иногда и ведущего на американских шоу, посвященных реальным случаям полицейских расследований, преследований преступников и прочих ситуаций по спасению мирных граждан.

Ранее Лана Дель Рей встречалась с фотографом Франческо Карроццини, однако они объявили о разрыве еще в 2016 году.

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