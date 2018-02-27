Лара Фабиан: "Фанаты схватили меня у студии – было очень страшно"

Известная исполнительница в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказала о том, чем будет удивлять украинских зрителей (2, 3, 4 марта во Дворце "Украина"), а также о проявлении фанатизма, идеальной любви и пользе от участия в талант-шоу.

— Лара, чем будете поражать на этот раз? Представьте свое шоу для людей, которые еще никогда не были на ваших выступлениях.

— Camouflage World Tour — это шоу, которое состоит из песен из нового альбома Camouflage, а также самых известных хитов из моих предыдущих альбомов. Выступать буду в сопровождении фантастического бэнда из Швеции. Я бы сказала, что это шоу отображает разные стороны моей идентичности как художника. Есть поп, есть трогательные баллады о любви, классические оркестровки и современные звуки. Мы бросили эдакий вызов — и себе, и поклонникам — в первой части мирового тура, которая проходит в США, и фанатам это нравилось. Я с нетерпением жду киевской премьеры шоу.

— Как вы настраиваете себя на выступление? Как расслабляетесь после?

— В день концерта стараюсь как можно больше отдыхать, не даю интервью, не занимаюсь другой профессиональной деятельностью: стараюсь беречь свой голос. А за несколько часов до шоу делаю свои специальные вокальные упражнения — это очень важно. А после концерта — сразу спать: я не любительница вечеринок и званых ужинов.

— Вы говорили, что любите готовить. Какое любимое блюдо на данный момент? Что-то из украинской кухни готовили сами?

— Я люблю готовить и есть. Выросла на итальянской кухне, рядом с мамой-итальянкой, поэтому мои любимые блюда — это те, рецепты которых я узнала от своих матери и бабушки. К сожалению, я недостаточно хорошо знакома с украинской кухней, чтобы уметь готовить что-то украинское, но когда я в Украине, у меня всегда отличная еда. Знаю даже ваши названия: борщ, вареники, деруны... Некоторые блюда не пробовала пока, но названия слышала.

— Какой след у вас оставил музыкальный фильм "Мадемуазель Живаго", который снимали в Киеве?

— Это был особый проект — с фантастическими песнями и великолепными историями, которые были рассказаны посредством киноискусства. Песни из картины "Мадемуазель Живаго" давно стали неотъемлемой частью моего репертуара, и видеоролики, части этого фильма, с удовольствием смотрят мои поклонники по всему миру на YouTube.

— Многие женщины оказываются перед выбором — семья или карьера. Как вам удается это совмещать? Дайте совет, быть может, как в такой ситуации поступать.

— Иногда это может быть проблемой с точки зрения планирования повестки дня. Как любая женщина, которая работает, я должна находить время и на семью, и на работу. Я стараюсь достаточно времени проводить с семьей, особенно с дочерью. Есть такое правило: находиться вне дома не дольше, чем две недели.

— У вашей дочери очень редкое имя — Лу. Почему остановились именно на нем? Есть ли желание подарить Лу братика или сестричку?

— Быть матерью — это подарок, который все остальное в твоей жизни отодвигает на второй план. Если у вас есть ребенок, он становится главным приоритетом. Все остальное вторично. Лу — не самое распространенное имя, но есть много детей с таким именем во Франции или Канаде, например. Некоторых я знаю лично. А что касается братиков-сестричек... Мы с мужем не планируем расширение нашей семьи.

— Какое было самое невероятное проявление фанатизма в ваш адрес? Какой самый необычный слух о себе до вас доходил?

— Когда я делала карьеру во Франции, был однажды момент. Я вышла из студии вечером, а фанаты поджидали меня возле двери. Выскочили и просто схватили меня! Я не поняла, кто эти люди, что они собираются со мной сделать. Украсть? Как-то навредить мне? Слава богу, ничего такого — только обнять. Но, признаюсь, это было страшно. Но такое было только один раз: вообще мои поклонники очень уважительно ко мне относятся, их сложно назвать фанатичными, оголтелыми и так далее. Что касается фейков... В эпоху социальных сетей на каждом шагу подстерегает какая-то выдумка, дезинформация, но в моем случае это из разряда "приедет/не приедет". Не о личном: поскольку у меня спокойная, размеренная семейная жизнь, я защищена от грязных сплетен. Кроме того, я напрямую общаюсь с поклонниками в социальных сетях, поэтому все слухи могу легко и быстро развеять.

— В чем разница между выступлением на стадионе и в ночном клубе?

— Я практически не выступаю в ночных клубах и на стадионах, мои концерты — это обязательно концертный зал или театр. Я не люблю толпы и шума, близость к аудитории очень для меня важна. А о какой близости и взаимопонимании артиста и публики может идти речь, когда вот ты поешь, а зрители возле бара пьют коктейль или пиво, и разговаривают с приятелями о чем-то своем? В клубе ведь не артист первичен для человека, а возможность общаться, знакомиться, приятно провести время. Это не мои площадки. Не с моим репертуаром, мне кажется.

— Вам нравится, когда перепевают ваши песни?

— Как только я публично исполню песню, которую написала, — она начинает жить своей жизнью. Каждый может спеть ее, если захочет, а я и знать не буду. Есть много моих песен, которые потом исполняли другие артисты, и они делали это блестяще. Broken Vow, например, стала очень успешной в репертуаре Джоша Гробана в США. Более того, мне самой нравится исполнять чужие песни, если я думаю, что они соответствуют моей музыкальной идентичности. Я даже выпустила два альбома каверов — песен, которые мои коллеги пели до меня, и которые я очень ценю.

— Ваше отношение к пластическим операциям?

— У меня нет возражений против эстетической хирургии, это выбор каждой женщины — прибегнуть к этому или нет. Я до сих пор этого не делала, но, возможно, в будущем решусь, почему нет? (улыбается). Хотя я очень неохотно делаю все, что нездорово или рискованно для моего здоровья. Самое главное ведь не выглядеть вечно молодой, а грациозно стареть и быть в добром здравии. Каждый возраст имеет свою красоту. Я довольна жизнью, стараюсь жить здесь и сейчас и не заботится о том, что лет через 10—15 у меня будут более заметны морщинки.

— Какой была ваша первая работа? Как легко вы расстаетесь с деньгами?

— Первая моя незабываемая работа, связанная с музыкой, началась так: я, будучи подростком, захотела что-то купить в бутике, который был для меня в то время довольно дорогим. И отец предложил мне выйти на улицу, попеть и заработать деньги на покупку. Мы выступали вместе, он играл мне на гитаре. И как только мы насобирали достаточно денег, я пошла в бутик и купила платье, о котором мечтала! Но я не транжира: цену деньгам знаю, и знаю, что их нужно заработать, даром никто не даст.

— Повезло ли вам в жизни испытать идеальную любовь, о которой мечтали сами в детстве? Говорят, что все творческие люди должны быть все время чуть-чуть влюблены. Вы согласны?

— Любовь — самое важное в нашей жизни. Мне повезло найти любовь, да. Какой смысл я вкладываю в это слово? Для меня это, прежде всего доверие. Это творчество, это чудо — то, что трудно объяснить. О любовных историях написаны великие песни, но великие песни написаны также о разрыве и боли. Художники часто очень эмоциональны, но это не значит, что они всегда влюблены. Или что они должны быть влюблены, чтобы быть творческими людьми. Здесь другой вопрос: есть талант или нет. Если есть хоть крупица его, ты так поешь о любви, что другим кажется: "Эта женщина точно влюблена!". Или: "Этот мужчина рассказывает нам свою, личную историю".

— Как относитесь к талант-шоу? Если бы вам пришлось строить карьеру с нуля, воспользовались бы таким шансом?

— Определенно да! Телевизионное шоу, такое, как "Голос", представляет собой фантастическую возможность для начинающих артистов. Когда я начинала, таких возможностей не было. Однако участник должен иметь правильное, адекватное представление о подобных шоу и понимать, для чего именно он туда идет. Если цель в том, чтобы представить публике свою музыку, открыть свою душу, то шоу — фантастический шанс. Но если ты хочешь только попасть на экран и стать узнаваемым, вряд ли у тебя получится многого достичь: люди все чувствуют, рано или поздно раскусят, поймут твою истинную мотивацию. Аудитория любит не просто талант, а талант честный. Мне нравится быть судьей в The Voice of Canada, которое называется La Voix. Это фантастический опыт: порой не я учу, а я сама учусь! А артисту никогда нельзя бросать учиться у других.

— Какие самые невероятные истязания над своим телом вам довелось проводить?

— Моя диета — это здоровое питание. Не сегодня ведь и не вчера сказано: мы то, что мы едим. Я не уверена, что "пытать" саму себя, изводить голоданием и диетами ради потери веса — это путь к физическому или психическому благополучию. Скорее к расстройству. Но не к счастью точно. Если человек, имея лишний вес, находится не в ладах с собой, то где гарантия, что, похудев размера на два, он себя полюбит? Вдруг его начнут раздражать не складки на животе, которые исчезнут, а нос с горбинкой? Или цвет глаз тусклым покажется? Или кожа недостаточно ровной? Я просто стараюсь не переедать. А что касается продуктов... Ну, нет такого, без чего мне жить прямо расхочется. Зато много продуктов, которых я избегаю, потому что знаю: в них никакой пользы для здоровья, это синтетическое, ненатуральное. И если я это съем, мне, возможно, будет нехорошо.

— Поездка, в какую страну оставила неизгладимые впечатления? Какой отдых вы предпочитаете — спокойный, релаксирующий или, наоборот, активный, экстремальный?

— Мне так немного надо! Я люблю отдыхать под солнцем Италии, на острове моей матери, на Сицилии. Люблю находиться в сельской местности, гулять у красивых озер или в лесу в Квебеке. Я люблю снег зимой и песок на пляже летом — все прозаично, видите, никакого экстрима. Немного активности, немного расслабления, хороший баланс и отсутствие излишеств и чрезмерностей — это то, что мне подходит.

— И напоследок, признайтесь: о чем мечтаете на данный момент?

— Мне нравится то, что я делаю сейчас. Нравится ездить по разным странам мира с концертным туром и делиться моей музыкой с аудиторией. Это сейчас, сегодня. А завтра будет завтра...

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