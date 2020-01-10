Ласковая кошечка: Александр Стоянов рассказал об отношениях с Екатериной Кухар

По словам Александра, дома его супруга становится совсем другой

Известная балетная пара Александр Стоянов и Екатерина Кухар, которые впервые показали лицо дочери, в интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" признались, как меняются их отношения на работе и дома, и что помогло танцовщице пережить трагедию.

Катерина Кухар – прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины, заслуженная артистка Украины. Александр Стоянов – не только муж Екатерины, но также заслуженный артист Украины и премьер Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. Эти двое дополняют друг друга не только на сцене, но и в жизни.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поклонники замечают, что Александру присущи легкость и чувство юмора, в то время как Катерина кажется более строгой и требовательной.

"Если я прихожу на работу, закрываю дверь, в зале существую только я, балет, музыка, партнер, моя работа, – говорит Катерина Кухар. – Все остальное уходит на второй план. Я собранная, сконцентрированная, я хочу сделать все один раз хорошо и сразу".

Но даже несмотря на суровость в работе, Александр Стоянов утверждает, что дома Катя совсем другая.

"Мы начинаем ругаться на репетиции, потом приходим домой – она становится нежной, ласковой кошечкой, возьми, положи, она там мяукает. Поссориться невозможно", – рассказал Александр Стоянов.

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Сейчас пара весело рассказывает о своих отношениях. Но были времена, когда Екатерине было не до смеха. Александр в ее жизни уже второй супруг. В юном возрасте танцовщица вышла замуж за человека, о котором сейчас предпочитает не вспоминать. Он окончил хореографическое училище, но променял балет на бизнес. Понимания в семье не было, и в жизни Екатерины произошла трагедия – она потеряла ребенка. Справиться с бедой женщине тогда помогла работа.

"Нужно это пережить, переплакать, перекричать. Нужно идти и жить дальше, нужно стараться себя отвлекать и чем-то занимать… окунуться полностью с головой в работу", – считает артистка.

Через некоторое время Екатерине удалось снова забеременеть, но на седьмом месяце женщина развелась с первым мужем. Тогда еще партнер и друг Александр Стоянов поддержал танцовщицу. Вскоре у пары начались отношения. Сына Екатерины от первого брака – Тимура – Александр Стоянов воспитывает, как родного. А пять лет назад у пары родилась дочь Анастасия.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также показали один день из жизни Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

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