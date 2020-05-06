Лайфхак от Alyosha и Тараса Тополи: чем занять детей на карантине

Музыкальная семья в самоизоляции "добывает" сокровища

Alyosha и Тарас Тополя Фото: пресс-служба

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – музыкальная семья Alyosha и Тарас Тополя.

Недавно певица и лидер группы "Антитела" эксклюзивно для программы "Зірковий шлях" раскрыли свою самую главную тайну – они ожидают на пополнение в семье. И пока артистка готовится стать мамой в третий раз, времени на карантине не теряет. На пару с мужем Alyosha занимается уроками со старшим сыном Романом, а также и не забывает о домашних играх с детьми.

Отметим, что Alyosha и лидер группы "Антитіла" воспитывают двух сыновей, а вскоре получат статус многодетной семьи. Информацию о том, что они ждут рождения третьего ребенка, супруги до сих пор хранили как зеницу ока.

Певцы Alyosha и Тарас Тополя Фото: пресс-служба

Когда 6 месяцев назад пара узнала, что в третий раз станет родителями – были озадачены. Ведь как и вторую беременность – эту они также пока не планировали. Кто именно у них родится через три месяца – мальчик или девочка, пара решила пока сохранить в тайне.

Ранее мы также писали, что Alyosha рассказала о проблемах со здоровьем своих сыновей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться