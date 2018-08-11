Лайма Вайкуле неожиданно сделала резкое заявление о Крыме

Артистка высказала свою четкую позицию

Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Известная певица из Латвии Лайма Вайкуле во время пресс-конференции накануне своего концерта в Одессе сделала неожиданное заявление о Крыме. Артистка утверждает, что несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией украинский полуостров. Об этом пишет местное издание "Думская".

"Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно – я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", – ответила звезда на вопрос корреспондента, поедет ли она выступать в Крым.

Напомним, легендарная исполнительница Лайма Вайкуле накануне сольного концерта в Киеве рассказала "Сегодня" о первой встрече с Пугачевой, отношении к деньгам, своем нестремлении эпатировать и угрызениях совести.

Ранее Лайма Вайкуле поделилась своими секретами красоты. Как оказалось, певица полностью отказалась от мяса, а ее вкусовые предпочтения сформировались еще в детстве. Также мы сообщали, Лайма Вайкуле, Ани Лорак и Наталья Могилевская встретились на вечеринке в Киеве.