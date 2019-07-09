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Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с онкологией

Певица пережила рак груди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

65-летняя певица Лайма Вайкуле буквально шокировала публику своим признанием – артистка пережила рак груди. Страшный диагноз ей озвучили в Америке в 1991 году, и певица поделилась этим лишь со своим мужчиной – Андреем Латковским. Об этом Лайма Вайкуле рассказала в программе "Судьба человека" на одном из российских телеканалов.

Смотрите эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле:

К счастью, онкологию певице удалось победить. По словам Лаймы Вайкуле, недуг стал тяжелым испытанием, однако она считает, что ее заслуги в этом нет, списывая выздоровление на судьбу и везение.

"Говорить о том, что я победила что-то – это не правда. Это судьба, мне повезло. Значит я не все сказала, значит мне еще надо что-то сделать, что-то понять. Поэтому я считаю, что моей заслуги там нет никакой. Я просто перенесла для меня тяжелое испытание. Орден мне за это не дашь, и это не от меня зависит, а от кого-то там сверху", – считает артистка.

Кроме того, Лайма Вайкуле призналась, что после болезни она изменилась и научилась любить других людей.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

"Я научилась любить. Любить искренне других людей и все живое. То, что мне до этого не приходило даже в голову. Я относилась к людям так же, как все относятся друг к другу. Нормально все – есть подруги, есть дальше-ближе. Но если я говорила, что я сочувствую, то одно дело просто говорить, а другое дело действительно болеть болью чужого человека. Вот это я получила после того, как произошла моя переоценка ценностей. Это все искренне и по-настоящему. Я очень довольна, что со мной все это было. Я благодарна судьбе, что я пережила все это. Мне это было нужно. Потому что я считаю, что человек живет на свете только для того, чтобы становиться лучше. Иначе я не понимаю наше пребывание на этом свете", – сказала Лайма Вайкуле.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле во время пресс-конференции накануне своего концерта в Одессе сделала неожиданное заявление о Крыме. После этого в России пытаются найти компромат на известную певицу Лайму Вайкуле

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