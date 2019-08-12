Лайма Вайкуле станцевала под хит "Попа, как у Ким": забавное видео

Певица зажгла под песню Насти Каменских

Лайма Вайкуле Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Известная певица Лайма Вайкуле впервые провела свой фестиваль "Рандеву" в Одессе, который с аншлагом прошел с 8 по 10 августа в Летнем Театре "Морвокзал". На музыкальное мероприятие прибыло много артистов, в том числе и из Молдовы, Беларуси, России.

Смотрите эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле:

Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле Видео: Сегодня

Отметим, что Лайма Вайкуле пребывала в прекрасном настроении и за кулисами веселилась с артистами. Так, когда на сцене выступала Настя Каменских, Лайма вместе с солисткой группы KAZKA станцевала под хит "Попа, как у Ким". Драйву 65-летней Лаймы Вайкуле можно просто позавидовать!

"Плакали с KAZKA, а теперь танцуем под Настю Каменских", – появилась публикация в официальном аккаунте Лаймы Вайкуле.

10 Авг 2019 в 3:29 PDT INSTAGRAM (@laima_vaikule_official)

После успешного проведения фестиваля "Рандеву" в Одессе поговаривают, что теперь он может стать ежегодным музыкальным событием в Украине.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой вопрос Лайма Вайкуле ненавидит больше всего.

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