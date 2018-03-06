Лайма Вайкуле: "Всегда вожу с собой на гастроли зеленый чай"

Легендарная исполнительница накануне сольного концерта в Киеве рассказала "Сегодня" о первой встрече с Пугачевой, отношении к деньгам, своем нестремлении эпатировать и угрызениях совести.

— Лайма, расскажите о самом невероятном проявлении фанатизма в ваш адрес.

— Ой, их была масса! Когда стадионы собирала, после концерта главной задачей было убежать. Машину поднимали, в которой я сидела, и на руках несли, гонялись целыми толпами...Всякое было. Дорогие подарки дарить пытались, но я всегда отказывалась, потому что принять что-то дорогостоящее могу лишь от тех людей, которых давно знаю и считаю близкими друзьями. Поэтому если увидите где-то "новость" вроде: "Поклонник из Америки подарил Лайме Вайкуле бриллиант во столько-то карат", знайте: это точно фейк (улыбается).

— Вам нравится, когда перепевают ваши песни? Или когда это делают, еще и копируя вашу манеру исполнения? Назовите песню, которую исполняет другой артист, но вы бы очень хотели, чтобы она была в вашем репертуаре, потому что она полностью соответствует вам?

— Если перепевают по-новому, по-своему и талантливо, то почему нет? А когда копируют... Ну зачем? Это значит, что голос у артиста, допустим, есть, а манеры своей, собственного стиля нет. Ему от себя самого нечего сказать публике, раз нужно кого-то копировать. Я никогда не пыталась кому-либо подражать и, наверное, именно поэтому стала собой. Успеху чужих песен не завидую, а только радуюсь. Значит, песня совпала с внутренним состоянием человека и он замечательно ее исполнил. "Мои" песни меня либо уже нашли, либо еще найдут. Мне другие артисты говорили: "А вот эта песня могла быть моей, но досталась тебе". Так было с "Еще не вечер": Алла несколько раз признавалась, что Раймонд и Илья ей эту песню показали первой. Она отказалась, потому что увидела в ней намек на возраст: мол, что я, старушка уже, чтобы петь "еще не вечер, еще не вечер"? А я, наверное, из-за того, что латышка, совершенно иначе эти слова восприняла. Для меня главное: "Еще в запасе время есть у нас с тобой...".

— Ваше отношение к спорту, косметологии, пластическим операциям?

— Я, наверное, тысячу раз рассказывала, что когда-то хотела стать хирургом и даже медучилище окончила, чтобы легче было в мединститут поступать. Не сложилось. Но сегодня думаю: если бы стала хирургом, сегодня меня заинтересовало бы это направление — пластическая хирургия. Как доктора, не как пациентку. Делать людей красивыми очень важно. Помогать им избавляться от недостатков, из-за которых они не могут себя принять и полюбить. Ну, уродовать людей я бы точно не стала, потому что привыкла все делать на совесть, если уж взялась...К косметологии отношусь, как, наверное, все остальные женщины, которые понимают, как важно за собой ухаживать. А что касается спорта — чем только ни занималась! Даже культуризмом. Был в моей жизни период, когда я сломала ногу и вынуждена была с костылем передвигаться, поэтому наняла преподавателя, с которым тягала гири, гантели, качала мышцы... Так бывает у активных, подвижных людей: вот тебя жизнь заставила спокойно посидеть, а ты привык бегать, двигаться, поэтому ищешь, куда энергию девать. Жители Юрмалы иногда могут увидеть меня на велосипеде, иногда — у моря, с собаками. Это тоже своеобразный спорт — попробуй с ними побегай!

— Бывали прически и наряды, за которые вам потом было стыдно? В советское время вас никогда не просили одеваться не так эпатажно?

— Были, конечно! Порой смотрю концерты и думаю: ну как я могла это на себя напялить? (улыбается.)курсив А когда на сцену выходила, то, разумеется, смотрела в зеркало и была уверена, что все как надо... Вы знаете, у меня никогда не было стремления эпатировать публику, выглядеть каким-то фриком. Тут другое: для советского человека, привыкшего к смирно стоящим на сцене певцам, по струночке, и к певицам, которые выглядят как советская, хоть и нарядная, женщина, мы были необычными — Валера Леонтьев, я. И тем не менее на конкурсы за границу, представлять Советский Союз, отправляли его и меня. Там мы, как говорится, отлично вписывались в интерьер. А другие, может, казались бы белыми воронами.

— В какие самые неожиданные места вас приглашали с выступлением? Сегодня часто ли приглашают выступить на свадьбах, например?

— Я уже сама вольна решать, где и когда мне выступать (улыбается). Это раньше было семь концертов в день, и никуда не денешься. Знаете, какой мой личный рекорд? 70 концертов за 10 дней! Тут померкнет любая свадьба и любой день рождения олигарха. (Смеется.)курсив И потом: вы знаете, я не из тех людей, для которых важно похвастаться: "А я пела у того-то и получила столько-то". Я далека от этого, с этим вопросом не ко мне.

— В каком возрасте у вас состоялось первое знакомство с алкоголем?

— В юности пробовала винчик, ликер "Южный" — был такой напиток в советской винной карте. Могла выпить граммов 50, может, но мой организм и это принимать отказывался: мутило, болела голова... Зато я любила кофе. А чай пить меня научила одна цыганка, у которой я жила в Аджарии. Она пила чай и ела сыр, мне тогда это казалось удивительным.

— Когда вы впервые почувствовали финансовую независимость? Вы себя считаете больше транжирой или экономной? Сегодня, заходя в магазин, смотрите на ценник или он имеет второстепенную важность?

— Деньги я стала еще в 12 лет зарабатывать — ездила на концерты, получала на конфеты, мороженое, на занятия какие-то. Слава Богу, никогда не чувствовала себя нуждающейся, даже когда ела булку без масла. Мне всегда казалось, что я богатая. Помню, вернулась с гастролей в Японии, где впервые получила 100-тысячный гонорар — я тогда думала, что я самая богатая женщина! Я не экономная, нет. Деньги никогда не были для меня ни смыслом жизни, ни смыслом творчества. А выживать приходилось, причем первый тяжелый случай был в 16 лет: я самовольно уехала в Аджарию, на Кавказ, с рок-группой, а там осталась и без группы, и без крыши над головой. К счастью, ангел-хранитель меня не покидал: всегда находились люди, готовые протянуть руку помощи. Кто-то брал на работу, кто-то помогал с жильем, кто-то в буквальном смысле делился куском хлеба.

— Говорят, все творческие люди должны быть все время чуть-чуть влюблены. Когда вы последний раз чуть-чуть влюблялись? И что для вас значит "идеальная любовь"?

— Идеальная любовь — это какая? Любовь — сама по себе идеал, что-то недостижимое, к чему все мы стремимся. Любовью можно назвать то чувство, которое испытывает мать по отношению к своему ребенку. Мне всегда казалось, что я не смогу жить без мамы, но она без меня не могла больше...А если вы о любви мужчины к женщине и женщины к мужчине, то это может быть страсть, увлечение, уважение... А если это любовь — почему тогда люди разводятся, охладевают друг к другу или даже начинают друг друга ненавидеть? Куда в таком случае девается любовь? "Чуть-чуть влюблялись" — это не любовь, это как раз увлечение. Пришло и ушло. Это не серьезно, невесомое что-то. Можно чуть-чуть влюбиться в человека, с которым записываешь дуэтную песню, например. Просто потому, что петь с человеком, который тебе неприятен, невозможно: черт-те что получится, а не работа.

— Были ли в вашей жизни поступки, о которых вы сожалеете, или, наоборот, какие-то шаги, которых вы, к сожалению, не сделали, а надо было? Вас часто мучают угрызения совести?

— Разумеется, были, как у всех. Я сожалею о том, что наделала кучу глупостей в Америке. Не позвонила Михаилу Барышникову, с которым хотела снять клип, да уже и сняла его в своей голове. Это должно было быть красивое видео о белогвардейце и его любимой: прошла революция, гражданская война, и его, и ее ссылают в Сибирь в жутких вагонах, где они, замерзая, танцуют... Барышников, он ведь достаточно закрытый человек, но через его друга из Риги я нашла номер телефона, встретилась, изложила свою идею. А потом все закрутилось, я замоталась и не перезвонила. Он это запомнил, потому что, приехав в Ригу, сказал тому другу: "Единственный, кто не отзвонился мне по работе, — это Лайма". Угрызения совести — да, мучают, особенно в отношении ушедших. Прокручиваю в памяти какие-то моменты общения с мамой и понимаю: вот этого не надо было говорить, этого не стоило делать... Цените близких, пока они живы. Время — такая штука, на которую мы никак не можем повлиять. Но ведь на слова и поступки свои — можем.

— Любая женщина может найти в себе изъяны. Вы исключение из правил? Есть ли у вас комплексы?

— Да я соткана из сомнений и комплексов! (Смеется.)курсив Мне приятно слышать: "Вы красивая женщина". Но, когда я смотрю в зеркало, вижу там кошмар. То не нравится, это не так. В детстве мне казалось, что все подружки красивее меня, а я гадкий утенок. Теперь смотрю на фотографии и думаю: да ладно, вполне симпатичная девочка была.

— Встречей с какой легендарной личностью вы гордитесь? Сами когда-нибудь стояли в очереди к кому-то за автографом?

— Со мной в США работали легендарные личности, известнейшие продюсеры Дэйв Грузин и Ларри Розен — это космический уровень в мире музыки. Говорят ли вам эти имена что-нибудь? У каждого свои звезды. У музыкантов — свои, у медиков — свои светила, у физиков — ученые, нобелевские лауреаты. Мне везло на легендарных личностей из мира музыки и шоу-бизнеса, но за автографами я не стояла, за руку никого не хватала и уж тем более не делала так, как модно сейчас: "А можно с вами селфи?".

— Как вы стали собачницей? Как выбирали своих четырехлапых друзей? Или это они выбрали вас?

— Мне кажется, это они меня выбрали, а не я: так судьба сложилась, что они у меня есть, а я у них. Я не делю людей на собачников, кошатников. Скорее, на готовых взять на себя ответственность за живое существо — и тех, кто пока не готов.

— Дайте, пожалуйста, пару советов, как вести себя с мужчиной, чтобы союз с ним был долговечным.

— С мужчиной, мне кажется, нужно просто быть собой. Если он готов принять вас такой, какая вы есть, а вы готовы принять его, не переделывая и не перекраивая "под себя", вас остается только поздравить.

— Помните ли свою первую встречу-знакомство с Аллой? Расскажите о ситуации, когда она проявила себя с неожиданной стороны. Кому пришла идея выкладывать в сети смешные видео под названием "Дамы с дюн"?

— Помню, только не знаю, помнит ли это Алла. Мы с Андреем, молодые музыканты из Прибалтики, пытались в Москве пройти на концерт, где она была задействована. Не знали, кто это, что за репертуар. Билетов было не достать, мы у входа толкались: авось пропустят? Смотрим — идет на служебный красивая высокая (мне она показалась высокой и очень худой) девушка. "Ребята, вы на концерт?". — "Да, но...". Она повернулась к кому-то и сказала: "Пропустите ребят". Пресса часто писала о нас как о соперницах, но с Аллой у меня прекрасные отношения. Если мне надо позвонить кому-то и рассказать что-то тайное-важное, то этот кто-то — Алла. Думаю, "Дамы с дюн" — еще одно тому доказательство. Идея общая, совместная: чувство юмора есть у обеих.

— Вы столько лет дружите с Раймондом Вольдемаровичем Паулсом. Видели ли вы его в настоящем гневе?

— Обычно этот вопрос формулируют так: "Вы столько лет вместе, не надоели ли вы друг другу?" (улыбается). Нет, не надоели, и я с удовольствием вспоминаю то первое прослушивание, когда он постучал мне по плечу и сказал: "Малышка, я тебя беру". Уже тогда было понятно, какой он человек: я же не видела Раймонда в зале, когда пела. Это не было так: сидит в зале маститый композитор или продюсер, развалившись, и всем своим видом показывает: "Ну-ну, давай, удиви, посмотрим, что ты можешь...". Это был не кастинг, а знакомство, из которого выросла настоящая дружба.

— Без какого продукта вы не представляете своей жизни?

— Без зеленого чая. Вожу его с собой: вдруг на гастролях не найдется именно такого, как я люблю?

— Об Интарсе Бусулисе. Чем вам нравятся этот молодой исполнитель, с которым вы не раз выступали в дуэте?

— Мне кажется, Интарсу давно пора ездить к вам в Киев с сольными концертами: его так хорошо принимают! Кстати, организаторы гастролей, чем не идея: сольник Бусулиса, а в качестве гостьи — Лайма Вайкуле? Почему зрителям стоит обратить на него внимание...Да поздно уже об этом спрашивать: они давно обратили, еще когда он был юрмальским конкурсантом. С тех пор он не остается без внимания, особенно со стороны прекрасных дам.

— Поездка в какую страну оставила неизгладимые впечатления? Какой отдых вы предпочитаете: спокойный, релаксирующий или, наоборот, активный, экстремальный? Если надо сделать выбор: море или горы?

— Вот прошлой зимой было "неизгладимое впечатление", целое ЧП, из-за которого пришлось отложить концерты: каталась на лыжах — повредила ногу. А надо было танцевать, заявлено было шоу с балетом Freedom... Слава Богу, я с этим испытанием справилась, и публика поняла меня. А если выбирать между поездкой в горы и отдыхом на море, то мой вам совет: выбирайте и то и другое. Есть возможность, зачем отказывать себе в удовольствии? Заслужила отдых — отдохни так, как тебе нравится.

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