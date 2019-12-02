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Лайма Вайкуле: Я не материалистка и трачу деньги на друзей

После гастрольного тура по Украине, певица отправится в тур по Латвии

Певица Лайма Вайкуле Фото: Иван Марчук, Сегодня

30 ноября несравненная Лайма Вайкуле дала концерт в Киеве, который прошел с аншлагом!

После выступления в украинской столице певица сразу же отправилась поездом в Северодонецк, чтобы уже 2 декабря порадовать поклонников на востоке страны. "Сегодня" все-таки удалось на 10 минут забежать в гримерку к неподражаемой певицы в Киеве и немного с ней пообщаться. В интервью Лайма Вайкуле рассказала о том, как обычно готовится к концертам, как будет встречать Новый год, на что любит тратить деньги, а также заинтриговала дуэтами с украинскими артистами. Кроме того, Вайкуле призналась, собирается ли приобретать недвижимость в Украине.

Напомним, 4 декабря Лайму Вайкуле ждет Днепр, 5 декабря – Запорожье, 7 декабря – Херсон. Завершится всеукраинский тур 9 декабря в Одессе, где в следующем году во второй раз и пройдет ее фестиваль Laima Rendezvous Odessa. А о том, как прошел первый фестиваль "Рандеву" в Одессе" – смотрите по ссылке.

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