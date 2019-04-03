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"Поленился спеть вживую" : Лазарева раскритиковали за выступление в Греции

Артист выступил в Греции и показал необычный номер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram показал, как, вероятно, будет выглядеть его номер на "Евровидении 2019". На странице артиста в соцсети появилось короткое видео, на котором Сергей исполняет свою композицию Scream, находясь на концерте в Греции.

INSTAGRAM

Многим его поклонникам понравилась песня и номер, некоторые предположили, что будущее выступление Сергея на конкурсе будет выглядеть примерно так же. Кроме этого, многие пользователи сети отметили, что с песней Сергею не победить, а на концерте он пел под фонограмму: "Зачем все секреты раскрывать?", "Жаль, что фанера. Серега поленился в свой день рождения петь", "Явно не win, извини...Все пытаюсь найти что-то положительное в самой песне, но не могу. Будь даже лайв безупречным, этого недостаточно". Ранее Сергей комментировал критику в свой адрес по поводу песни.

Отметим, что по правилам "Евровидения", на сцене во время выступления артиста могут находиться не более шести человек. Поэтому, вероятность того, что этот номер будет похож на тот, который представит Лазарев на "Евровидении 2019", довольно мала.

Напомним, Украина не будет принимать участие в "Евровидении 2019".

Смотрите видео о том, какую группу  затравили накануне Евровидения:

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Источник: Сегодня
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