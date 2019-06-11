"Самая крутая?": Лазарев поскандалил с Лободой – СМИ

Артист на церемонии вручения премий обматерил певицу

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известный российский певец и участник песенного конкурса Евровидение 2019 Сергей Лазарев не смог справиться со своими эмоциями и обругал украинскую артистку Светлану Лободу. Причем конфликт произошел на глазах у окружающих во время церемонии вручения музыкальной премии "Муз-ТВ".

Смотрите видео, сколько LOBODA берет за свое выступление:

Как сообщает издание Super, Сергея Лазарева разозлило не только то, что Лобода получила тарелку в номинации "Исполнительница года", но и смогла спеть целых шесть песен на сцене в то время, как Лазареву организаторы не дали выступить с конкурсной песней Евровидения 2019 из-за технических неполадок.

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Якобы Лазарев подошел к певице и вместо поздравлений высказал неприятные слова. Свидетели инцидента услышали только обрывки фраз Сергея в адрес Светланы: "Ты что, ох**ла? Типа самая крутая?".

Также сообщается, что во время выступления украинской певицы первые ряды опустели, а сама артистка уверенна, что это дело рук ее коллеги по сцене.

Напомним, что ранее Светлана Лобода угодила в громкий скандал на шоу "Голос. Дети", где выступала в роли наставника юных исполнителей.

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