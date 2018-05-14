Леа Сейду вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте

Актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Леа Сейду на Каннском кинофестивале 2018. Фото: Getty

32-летняя французская актриса Леа Сейду вышла на красную дорожку в мини платье от Louis Vuitton с глубоким декольте. Украшенное вышивкой платье удачно подчеркнуло стройную фигуру актрисы. В таком наряде Леа пришла на премьеру фильма Cold War в рамках Каннского кинофестиваля.

Свой образ актриса дополнила серебристыми босоножками, а также украшениями от ювелирного дома Boucheron.

Леа Сейду Фото: AFP Леа Сейду Фото: AFP Леа Сейду Фото: AFP Леа Сейду Фото: AFP Леа Сейду Фото: AFP Леа Сейду Фото: AFP 1/6

Напомним, супермодель Кендалл Дженнер продемонстрировала сексуальный и откровенный образ. На днях ювелирный бренд Chopard собрал звездных гостей фестиваля на вечеринку Secret Night, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

В третий день киносмотра на фестивале представили фильм "Прости ангел" (Sorry Angel) Кристофа Оноре. Для красной дорожки знаменитая супермодель Ирина Шейк выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace.

Ранее Кейт Бланшетт появилась на открытии Каннского фестиваля в платье с "Золотого глобуса-2014".

Все подробности Каннского кинофестиваля – смотрите видео: